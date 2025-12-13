Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
Serie A, la classifica dopo le partite del sabato: salgono Lazio e Atalanta© LAPRESSE

Serie A, la classifica dopo le partite del sabato: salgono Lazio e Atalanta

In archivio le tre gare in programma valide per la quindicesima giornata di campionato: tre punti pesanti anche per il Torino
TagsSerie A

Serie A, come cambia la classifica dopo gli anticipi del sabato, validi per la quindicesima giornata di campionato. Sono pesantissimi i tre punti conquistati dalla Lazio in doppia inferiorità numerica al Tardini contro il Parma: grazie a Noslin, i biancocelesti salgono momentaneamente all'ottavo posto solitario, a quota 22 punti: -2 dal Como sesto, -3 dal Bologna quinto, -5 dalla Roma quarta. Tutte con una partita in meno. I crociati potrebbero, invece, vedersi ridurre da quattro a due i punti di vantaggio sulla zona retrocessione se il Verona dovesse vincere a Firenze.

Classifica Serie A, per Torino e Atalanta tre punti preziosi

Zona retrocessione che il Torino tiene a debita distanza (+7 sul Pisa terzultimo, sconfitto venerdì 1-0 a Lecce) grazie alla vittoria per 1-0 sulla Cremonese firmata da un gol di Vlasic. L'Atalanta sale, invece, momentaneamente all'undicesimo posto in classifica battendo 2-1 il Cagliari grazie a una doppietta di Scamacca (momentaneo pari di Gaetano). Come il Parma, il Cagliari guarderà ora da spettatore interessato a Fiorentina-Verona.

