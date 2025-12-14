Chivu, la curiosa rivelazione su De Rossi in diretta tv: "È una settimana che..."
Al termine di Genoa-Inter, Cristian Chivu non ha nascosto la soddisfazione per la vittoria ottenuta a Marassi, senza dimenticare il rapporto con l'ex compagno di squadra ed amico Daniele De Rossi, affrontato oggi in occasione della 15esima giornata di Serie A.
Chivu dopo Genoa-Inter: "Messaggio a De Rossi? Una settimana che non lo sento..."
Questa la rivelazione di Cristian Chivu a Dazn, prima di chiudere l'intervista rilasciata nel dopo gara di Genoa-Inter: "Un messaggio con De Rossi? È una settimana che non lo sento, ci siamo sentiti quando ha preso questo incarico al Genoa, ma ultimamente non ci siamo sentiti", ha precisato il tecnico nerazzurro, rispondendo ad una domanda sull'amico e "collega" rossoblù.