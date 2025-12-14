Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Chivu, la curiosa rivelazione su De Rossi in diretta tv: "È una settimana che..."

L'allenatore dell'Inter, ex compagno ed amico dell'attuale tecnico del Genoa, ha parlato anche della settimana di avvicinamento alla sfida di Marassi
1 min
TagsChivuDe RossiGenoa-Inter

Al termine di Genoa-Inter, Cristian Chivu non ha nascosto la soddisfazione per la vittoria ottenuta a Marassi, senza dimenticare il rapporto con l'ex compagno di squadra ed amico Daniele De Rossi, affrontato oggi in occasione della 15esima giornata di Serie A.

Chivu dopo Genoa-Inter: "Messaggio a De Rossi? Una settimana che non lo sento..."

Questa la rivelazione di Cristian Chivu a Dazn, prima di chiudere l'intervista rilasciata nel dopo gara di Genoa-Inter: "Un messaggio con De Rossi? È una settimana che non lo sento, ci siamo sentiti quando ha preso questo incarico al Genoa, ma ultimamente non ci siamo sentiti", ha precisato il tecnico nerazzurro, rispondendo ad una domanda sull'amico e "collega" rossoblù.

 

