martedì 16 dicembre 2025
Wesley, un gol d'oro: c'è anche la Roma nel giro scudetto© AS Roma via Getty Images

Wesley, un gol d'oro: c'è anche la Roma nel giro scudetto

La vittoria sul Como rilancia i giallorossi nella bagarre per il titolo, spingendoli a -3 dall'Inter capolista. Nella classifica dell'anno solare 2025, la squadra di Gasp è prima con 76 punti: sabato l'aspetta la Juve di Spalletti. Per i lariani, secondo ko consecutivo
Xavier Jacobelli
1 min
TagsRomaComo

Wesley Vinícius França Lima ha segnato un gol d'oro per la Roma che, battendo il Como, ha cancellato le conseguenze delle sconfitte con Napoli e Cagliari, issandosi a -3 dall'Inter capolista e ripiombando in pieno nel giro scudetto. Amara, invece, la trasferta dei lariani, coincisa con il secondo ko di fila, dopo il poker incassato a San Siro contro la capolista. Ci si aspettava l'acuto di Soul&ea

