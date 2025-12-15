Wesley, un gol d'oro: c'è anche la Roma nel giro scudetto

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Wesley Vinícius França Lima ha segnato un gol d'oro per la Roma che, battendo il Como, ha cancellato le conseguenze delle sconfitte con Napoli e Cagliari, issandosi a -3 dall'Inter capolista e ripiombando in pieno nel giro scudetto. Amara, invece, la trasferta dei lariani, coincisa con il secondo ko di fila, dopo il poker incassato a San Siro contro la capolista. Ci si aspettava l'acuto di Soul&ea
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS