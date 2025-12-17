Cagliari è una grande Palestra. L'Atalanta gongola: con Ahanor la coppia del futuro

Ventiquattro dribbling riusciti: nelle prime 15 giornate di campionato, nessun giocatore italiano ha fatto meglio di Marco Palestra, 20 anni, difensore del Cagliari, in prestito secco dall'Atalanta, quarto con lo juventino Conceiçao nella classifica assoluta della specialità dietro all'udinese Atta (34), il milanista Saelemaekers (33) e il comasco Nico Paz (32). Stakanovista di Pisacane, titolare 13 volte su 14 nel club e 5 volte su 5 nell'Under 21 d