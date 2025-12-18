Super Napoli, una grande prova di forza. Milan, ma dove vai senza Modric?

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Di fronte al Napoli che in Arabia torna super, il Milan si scopre un piccolo Diavolo e paga i suoi errori con una sconfitta meritata. Campioni d'Italia in finale dopo due anni per cercare la terza Supercoppa, rossoneri a casa: la notte di Riad esalta i primi e deprime i secondi, ma il calcio non fa sconti a nessuno. Soprattutto, se tieni in panchina per 75 minuti un fuoriclasse del calibro di Luka Modric, sperando
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS