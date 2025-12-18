Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Super Napoli, una grande prova di forza. Milan, ma dove vai senza Modric? © AC Milan via Getty Images

Super Napoli, una grande prova di forza. Milan, ma dove vai senza Modric?

Campioni d'Italia in finale di Supercoppa con pieno merito grazie a una prova splendida, esaltata da Neres & Hojlund. Rossoneri penalizzati dalle scelte di Allegri che schiera il suo fuoriclasse solo a 15' dalla fine. E paga la mancanza di un centravanti
Xavier Jacobelli
1 min

Di fronte al Napoli che in Arabia torna super, il Milan si scopre un piccolo Diavolo e paga i suoi errori con una sconfitta meritata. Campioni d'Italia in finale dopo due anni per cercare la terza Supercoppa, rossoneri a casa: la notte di Riad esalta i primi e deprime i secondi, ma il calcio non fa sconti a nessuno. Soprattutto, se tieni in panchina per 75 minuti un fuoriclasse del calibro di Luka Modric, sperando

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS