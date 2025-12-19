Corriere dello Sport.it
De Siervo entusiasta di Milan-Como a Perth: "Siamo i primi che..."

L'amministratore delegato della Serie A ha parlato della scelta presa sulla sfida di campionato tra rossoneri e lariani, che si disputerà in Australia: cos'ha detto
2 min

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Mentre il calcio italiano si mette in vetrina in Arabia Saudita con la 'Final Four' di Supercoppa, continua a far discutere la decisione presa dalla Lega di Serie A di far disputare il match di campionato tra Milan e Como dell'8 febbraio in Australia invece che a San Siro.

Milan-Como a Perth, le parole di De Siervo

"Milan-Como a Perth? È un sacrificio che chiediamo ai nostri tifosi, credo che lo abbiano compreso - ha detto Luigi De Siervo ai microfoni di 'Sportmediaset' prima della semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter a Riad -. Abbiamo bisogno dei mercati internazionali. Siamo i primi ad aprire un ciclo, ma tutte le grandi leghe giocheranno almeno una gara all'estero nei prossimi anni. Le leghe americane lo fanno da tempo, il Giro d'Italia partirà dall'Ungheria e si correranno fuori dall'Italia 3 tappe su 21. Noi parliamo dello 0,25%, un sacrificio piccolo per cercare nuovi spettatori e restare tra le prime quattro leghe al mondo". Così invece l'amministratore deleggato della Serie A si è espresso sulla possibilità di portare la prossima Supercoppa italiana a Washington, negli Stati Uniti: "Ci sono vari interessi, non solo negli States ma anche in Asia: abbiamo una scelta ampia".

 

 

 

