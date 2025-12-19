Corriere dello Sport.it
venerdì 19 dicembre 2025
Grande Bologna, Inter sprecona. Immobile, un ritorno da campione

Gli errori di Bastoni, Barella e Bonny regalano a Italiano la quinta finale della carriera firmata dal penalty decisivo di Ciro. Ha vinto la forza del gioco rossoblù, mai arresosi dopo il gol lampo di Thuram. Ravaglia strepitoso. Nerazzurri spreconi: 5 palle gol buttate al vento
Xavier Jacobelli
TagsSupercoppa ItalianaInterBologna

Un grande Bologna ha eliminato un'Inter sprecona che ha buttato al vento 5 palle gol e si è buttata via dagli undici metri. Tre giorni prima di Natale, i vincitori della Coppa Italia sfideranno il Napoli campione d'Italia, così come dovrebbe sempre essere quando in palio c'è la Supercoppa. Altro che final four, minitorneo messo su dalla Lega, non per soldi ma per denaro, a 5 mila km da Roma, nell'acquario di Riad dove 16.591 spetta

