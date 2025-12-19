Grande Bologna, Inter sprecona. Immobile, un ritorno da campione

Un grande Bologna ha eliminato un'Inter sprecona che ha buttato al vento 5 palle gol e si è buttata via dagli undici metri. Tre giorni prima di Natale, i vincitori della Coppa Italia sfideranno il Napoli campione d'Italia, così come dovrebbe sempre essere quando in palio c'è la Supercoppa. Altro che final four, minitorneo messo su dalla Lega, non per soldi ma per denaro, a 5 mila km da Roma, nell'acquario di Riad dove 16.591 spetta