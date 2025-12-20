Disastro Chiffi, sbaglia tutto in Bologna-Inter: lo salva solo il Var!

Se per mezz'ora c'era stata l'illusione su una possibile redenzione arbitrale dopo Napoli-Milan, già dalla prima vera decisione Chiffi mantiene la linea insufficiente del collega Zufferli. A dirigere la finale di lunedì sarà Colombo (Vecchi e Berti guardalinee, La Penna quarto uomo, Di Bello al Var più Pezzuto), con la speranza di avere una direzione meno confusa.

Chiffi, male sui rigori

La serata araba prende la piega sbagliata al 33' pt quando Castro e Bisseck vanno a contendersi il pallone in area Inter: il difensore nerazzurro prova a prendere il pallone di testa, ma colpisce soltanto col braccio, che è in posizione punibile. Il richiamo del Var lo salva, ma ci mette comunque un bel po' a decidere allo schermo. Nella ripresa commette un altro errore indicando immediatamente il dischetto dopo un presunto contatto tra Bonny ed Heggem. Anche in questo caso viene chiamato all'on field review: l'attaccante dell'Inter cerca il contatto allargando la gamba, ma colpisce il difensore del Bologna. Chiffi se ne rende conto e dopo aver chiuso la revisione ammette: «Il 14 dell'Inter non subisce alcun fallo».

Gestione tortuosa

La gara finisce con zero ammoniti, ma le decisioni sui falli e i contrasti sono abbastanza confuse.

VAR Maresca: voto 6

Salva il collega da due sviste clamorose. La prima per un fallo di mano e un conseguente rigore abbastanza netto, la seconda per un contrasto di gioco dove non c'è nulla.