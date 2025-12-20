Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 20 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Milan-Como, l'accusa di Buonfiglio: "Abituato a federazioni che pianificano per tempo i calendari"

Il numero uno del Coni sulla scelta di disputare la sfida in Australia: "Spero sia stata valutata la tutela degli atleti"
1 min

"Milan-Como? Non sono allenato a questo tipo di visione, sono allenato a ciò che fanno le nostre federazioni. Mi auguro che queste scelte siano state ben valutate soprattutto a tutela degli atleti". Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio commenta così la scelta della Lega di far disputare a Perth il match di serie A tra Milan e Como; sfida che sarà diretta da un arbitro asiatico o australiano. 

Bonfiglio e la preoccupazione per gli atleti

"So che qualsiasi cosa dico si ritorcerà contro di me - ha continuato il numero uno del Coni - , noi lavoriamo con 50 federazioni quotidianamente e cerchiamo di pianificare i calendari di gara per tempo, per dare l'opportunità agli atleti e alla atlete di esprimersi al meglio. Mi auguro che queste scelte siano state ben valutate", ha concluso Luciano Buonfiglio, a margine della cerimonia degli 'Oscar dello Sport' al Salone d'Onore del Coni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

