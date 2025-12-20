Milan-Como, l'accusa di Buonfiglio: "Abituato a federazioni che pianificano per tempo i calendari"

"Milan-Como? Non sono allenato a questo tipo di visione, sono allenato a ciò che fanno le nostre federazioni. Mi auguro che queste scelte siano state ben valutate soprattutto a tutela degli atleti". Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio commenta così la scelta della Lega di far disputare a Perth il match di serie A tra Milan e Como; sfida che sarà diretta da un arbitro asiatico o australiano.