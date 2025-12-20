Il gesto di Del Piero con Tsimikas prima di Juve-Roma e la frase che fa ridere tutti di Capello

Alessandro Del Piero è stato protagonista di un simpatico siparietto prima del calcio d'inizio di Juventus-Roma . L'ex calciatore bianconero, oggi opinionista a Sky Sport, era in mezzo al campo durante il riscaldamento delle squadre in collegamento con lo studio.

Del Piero e Tsimikas: cosa hanno fatto prima di Juve-Roma. E Capello...

Al suo fianco c'erano alcuni giocatori della Roma non titolari che stavano palleggiando tra di loro, tra cui Tsimikas. Il terzino greco, all'improvviso, ha passato il pallone a Del Piero che glielo ha ridato indietro di prima intenzione. I due poi si sono scambiati un cenno di intesa, mentre dallo studio Fabio Capello ha commentato ironicamente: "Hai sbagliato passaggio".