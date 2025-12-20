Gasperini ne ha per tutti, che bordate su Ferguson e mercato: "Non mi sta convincendo. Ed è evidente..."

INVIATA A TORINO - Gian Piero Gasperini si è talmente infuriato nei minuti finali della partita tra Juventus e Roma che si è levato il giaccone ed è rimasto solo in maglione e camicia. A fine partita bastava vederlo per capire che l'umore non era dei migliori anche se le parole sono quelle di un tecnico che predica calma e fiducia. Ci sono sconfitte e sconfitte ma ci sono anche messaggi da lanciare. E Gasp lo sa: "Ferguson? Non mi sta convincendo. Non si è calato nello spirito del gruppo come altri nuovi. Ma noi abbiamo una squadra forte e solida, non abbiamo servito benissimo Soule e Dybala, ma hanno una qualità tecnica superiore e non possiamo comparare questi giocatori con altri. E infatti è evidente che sul mercato stiamo cercando di potenziare quella zona di campo. Esco da questa partita con le idee più chiare". Quali? La Roma ha bisogno - e tanto - di attaccanti.

Gasperini dopo Juve-Roma, tutte le sue parole

Gasperini invita tutti ad avere fiducia: "In attacco abbiamo fatto tanti passaggi sbagliati, altrimenti c'erano le condizioni per creare più pericoli. Ci è mancata un po' di qualità nel primo tempo e a fine partita quando avevamo energia nel servire gli attaccati. È una cosa che sappiamo, ma metterei il punto esclamativo sulla prestazione di tanti giocatori. Non era facile con le assenze contro questa Juve, la Roma deve essere fiduciosa dopo questa partita e deve costruire una rosa forte che ha già una base notevole. Globalmente ci sono state prestazioni di alto livello, anche chi ha giocato meno come Rensch e Ziolkowski. Abbiamo perso contro quelle davanti, ma abbiamo battuto Como, Bologna e Lazio. Contro queste più forti in attacco hai qualcosa in meno, non scoprio l'acqua calda, ma siamo all'inizio e abbiamo dietro una società forte". E allora sarà decisivo il mercato: "Siamo appena partiti. La Roma ha tutte le possibilità di costruirsi una rosa più competitiva per giocare su dei livelli più alti. Alcune espressioni sono veramente di alto livello. Sarebbe un peccato non per me, per la piazza che abbiamo dietro, per alcuni giocatori che stanno facendo un campionato straordinario. Alcune prestazioni stasera lo hanno dimostrato". E quindi: chi sta dentro bene, gli altri arrivederci e grazie. Gasperini pressa, come ha detto Massara prima della partita. E gare come quelle di stasera dimostrano perché.