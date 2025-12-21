Rocchi: "La proposta di Sarri? Sarebbe utile spostare il monitor del Var…"

ROMA - Passano le giornate di Serie A e non si smette di discutere sugli arbitri , con le decisioni dei direttori di gara e dei loro assistenti al Var che restano sempre sotto la lente di moviolisti, addetti ai lavori e tifosi. E di arbitri e Var ha parlato il designatore Gianluca Rocchi in tv, ospite della trasmissione 'Il Sabato al 90°' su Rai2 . In studio si è tornato a parlare di quanto è accaduto qualche settimana fa a San Siro in occasione di Milan-Lazio e del caos scoppiato nel finale per il possibile rigore chiesto dai biancocelesti per un fallo di mano di Pavlovic (e poi non concesso a causa di un presunto fallo in attacco di Marusic ).

Rocchi d'accordo con la proposta di Sarri sul Var

L'arbitro Collu arrivò a fatica davanti al monitor dopo aver espulso il tecnico rossonero Massimiliano Allegri per proteste e poi di Marco Ianni, vice dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri. E fu proprio Sarri, dopo il match, a proporre lo spostamento del monitor sul lato del campo opposto a quello in cui ci sono le panchine. Un'idea che trova il favore di Rocchi: "Non è una considerazione sbagliata e alcuni campionati lo fanno - ha detto il designatore -, permette di togliersi da una situazione di grande criticità ma spetta alla Lega decidere".

L'appello del designatore e la 'replica' al laziale Luca Pellegrini

Da Rocchi poi un appello: "La richiesta che faccio a tutte le squadre e agli allenatori è di far lavorare i ragazzi in tranquillità, per avere la decisione più lucida e corretta possibile. L'arbitro, se è disturbato, non è libero di lavorare bene". E alle parole pronunciate dal terzino Luca Pellegrini dopo il match pareggiato 0-0 dalla sua Lazio all'Olimpico contro la Cremonese ("Sugli arbitraggi qualcosa che non torna c'è. La chiarezza in tante situazioni non la vedo, ci sono interpretazioni diverse in episodi simili"), il designatore ha poi replicato indirettamente così: "Il suo discorso lo capisco e il nostro obiettivo è proprio quello di arrivare a un'interpretazione più coerente possibile. Quella che si chiama 'uniformità' però è difficile se non impossibile da raggiungere, perché arbitri e Var sono persone e ognuno di loro ha sensibilità diverse".