lunedì 22 dicembre 2025
Serie A, le decisioni del giudice sportivo dopo la 16ª giornata: 5 giocatori squalificati e 4 squadre multate

Ecco i nomi dei calciatori che non giocheranno il prossimo turno di campionato e non solo
Serie A

Il giudice sportivo della Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le 6 gare disputate tra il 20 e il 21 dicembre (con Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna e Como-Milan rimandate a causa della Supercoppa a Riyad) e valide per la 16ª giornata di campionato, ha emesso la sua sentenza. Sono 5 i calciatori squalificati che salteranno tutti un turno: Federico Ceccherini (Cremonese), Nicola Leali (Genoa), Emil Okoye (Udinese), Matteo Guendouzi (Lazio) e Luca Ranieri (Fiorentina). I giocatori quindi non prenderanno parte alla 17ª di campionato. Un turno di stop poi è stato dato anche per Pietro Cistaro, preparatore dei portieri del Genoa, "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara". Per quanto riguarda invece le società, sono state disposte sanzioni nei confronti di Fiorentina (10mila euro), Genoa (5mila euro), Cremonese (3mila euro) e Sassuolo (2mila euro).

Tutte le news di Serie A

