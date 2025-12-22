Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
Conte senza freni, la frase urlata all'arbitro Colombo dopo il fallo fischiato a Hojlund

L'allenatore del Napoli scatenato Al-Awwal Park di Riyadh nel corso del primo tempo della finale di Supercoppa Italiana
2 min
TagsContenapoliBologna

"Fallo? Ma di che, di cosa? Ma dove? Giallo? Bravo, bravo!". Antonio Conte scatenato nel corso del primo tempo di Napoli-Bologna, finale della Supercoppa Italiana. Prima la reazione furiosa per il gol del possibile vantaggio divorato da Elmas, poi una non meno veemente protesta nei confronti dell'arbitro Colombo.

Supercoppa Italiana, Conte scatenato nel primo tempo di Napoli-Bologna

Tutto è nato per un fallo fischiato a Hojlund. Conte non ha trattenuto la sua rabbia per la decisione presa dal direttore di gara della sezione di Como e lo ha incalzato. Una comportamento che gli è costato un'ammonizione. Ma neppure il provvedimento disciplinare ha frenato il tecnico degli azzurri che, in piena trance agonistica, ha contestato anche la decisione di mostrargli il cartellino da parte del fischietto designato per il match all'Al-Awwal Park di Riyadh.

