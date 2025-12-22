Conte senza freni, la frase urlata all'arbitro Colombo dopo il fallo fischiato a Hojlund

Supercoppa Italiana, Conte scatenato nel primo tempo di Napoli-Bologna

Tutto è nato per un fallo fischiato a Hojlund. Conte non ha trattenuto la sua rabbia per la decisione presa dal direttore di gara della sezione di Como e lo ha incalzato. Una comportamento che gli è costato un'ammonizione. Ma neppure il provvedimento disciplinare ha frenato il tecnico degli azzurri che, in piena trance agonistica, ha contestato anche la decisione di mostrargli il cartellino da parte del fischietto designato per il match all'Al-Awwal Park di Riyadh.