Serie A, Atalanta-Inter a La Penna: tutte le designazioni arbitrali

Si avvicina la 17ª giornata di Serie A, in programma nel weekend tra il 27 e il 28 dicembre, con a chiudere la sfida tra Roma e Genoa di lunedì 29 dicembre. La Lega ha reso note le designazioni arbitrali, a partire dal big match della giornata tra Atalanta e Inter. Sarà Federico La Penna a dirigere il match alla New Balance Arena di Bergamo, in programma domenica 28 alle 20.45. Insieme al fischietto della sezione di Roma, completeranno la squadra arbitrale gli assistenti Berti e Perrotti, il quarto ufficiale di gara Rapuano e gli addetti alla Var Abisso e Manganiello.