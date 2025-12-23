Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
Serie A, Atalanta-Inter a La Penna: tutte le designazioni arbitrali

Sarà il fischietto della sezione di Roma a dirigere il big match della 17ª giornata di Serie A: ecco tutti gli arbitri delle altre partite
2 min
TagsArbitriSerie A

Si avvicina la 17ª giornata di Serie A, in programma nel weekend tra il 27 e il 28 dicembre, con a chiudere la sfida tra Roma e Genoa di lunedì 29 dicembre. La Lega ha reso note le designazioni arbitrali, a partire dal big match della giornata tra Atalanta e Inter. Sarà Federico La Penna a dirigere il match alla New Balance Arena di Bergamo, in programma domenica 28 alle 20.45. Insieme al fischietto della sezione di Roma, completeranno la squadra arbitrale gli assistenti Berti e Perrotti, il quarto ufficiale di gara Rapuano e gli addetti alla Var Abisso e Manganiello.

Serie A, tutte le designazioni arbitrali della 17ª giornata

Ad aprire la 17ª giornata sarà Parma-Fiorentina, importante scontro salvezza in programma sabato 27 dicembre alle 12.30. Per il match del Tardini è stato designato l'arbitro Marco Guida di Torre Annunziata. Sempre sabato, Pisa-Juventus che sarà diretta da Fabio Maresca di Napoli. Poi Milan-Verona (ore 12.30, arbitro Fabbri di Ravenna), Cremonese-Napoli (ore 15, Mariani di Aprilia) e il derby Bologna-Sassuolo (Sacchi di Macerata). Infine, la partita all'Olimpico tra Roma e Genoa sarà arbitrata da Marco Di Bello di Brindisi.

