Come l'Olimpico ha accolto De Rossi: gli abbracci con Dybala e Mancini e l'allenatore vicino alle lacrime

I messaggi privati, le chiamate, i saluti. Ma è giusto, e bello, che certe cose, certi gesti, siano fatti anche pubblicamente. Per ribadire a tutti ciò che è stato e forse ancora è. Prima del fischio d'inizio di Roma - Genoa, Gianluca Mancini e Paulo Dybala, non esattamente due di poco conto nello spogliatoio giallorosso, sono andati in panchina da Daniele De Rossi e lo hanno abbracciato. A lungo. De Rossi, che forse non se lo aspettava, si è emozionato e le telecamere lo hanno inquadrato quasi commosso.