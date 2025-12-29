Come l'Olimpico ha accolto De Rossi: gli abbracci con Dybala e Mancini e l'allenatore vicino alle lacrime
I messaggi privati, le chiamate, i saluti. Ma è giusto, e bello, che certe cose, certi gesti, siano fatti anche pubblicamente. Per ribadire a tutti ciò che è stato e forse ancora è. Prima del fischio d'inizio di Roma - Genoa, Gianluca Mancini e Paulo Dybala, non esattamente due di poco conto nello spogliatoio giallorosso, sono andati in panchina da Daniele De Rossi e lo hanno abbracciato. A lungo. De Rossi, che forse non se lo aspettava, si è emozionato e le telecamere lo hanno inquadrato quasi commosso.
De Rossi e il rapporto con i giocatori della Roma: i dettagli
D'altronde, non è un segreto che i giocatori non volessero l'esonero di De Rossi e non è un segreto neppure che i rapporti siano distesi, per non dire forti. Daniele sente ancora gran parte dei "suoi" calciatori, alcuni anche ex compagni, e l'abbraccio di questa sera, tanto bello quanto inaspettato, dimostra che nessuno esonero potrà scalfire quello che si è creato in meno di un anno.