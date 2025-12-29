La frase di De Rossi all'arbitro per il mancato rigore di Svilar su Ostigard: "Roba da matti..."

Con eleganza, ma anche con fermezza, Daniele De Rossi prima dell'inizio del secondo tempo di Roma - Genoa ha protestato con l'arbitro Di Bello per un mancaro rigore dato al Genoa. Fallo (con pugno alzato) di Svilar su Ostigard: dopo un controllo al Var (dove c'è Prontera) si è deciso che non era sanzionabile. E così De Rossi, rientrando in campo dopo l'intervallo, prima ha abbracciato Svilar, poi si è rivolto a Di Bello.