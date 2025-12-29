Corriere dello Sport.it
La frase di De Rossi all'arbitro per il mancato rigore di Svilar su Ostigard: "Roba da matti..."

L'allenatore del Genoa, nel sottopassaggio dell'Olimpico, protesta con eleganza per un penalty non dato alla sua squadra
1 min

Con eleganza, ma anche con fermezza, Daniele De Rossi prima dell'inizio del secondo tempo di Roma - Genoa ha protestato con l'arbitro Di Bello per un mancaro rigore dato al Genoa. Fallo (con pugno alzato) di Svilar su Ostigard: dopo un controllo al Var (dove c'è Prontera) si è deciso che non era sanzionabile. E così De Rossi, rientrando in campo dopo l'intervallo, prima ha abbracciato Svilar, poi si è rivolto a Di Bello.

De Rossi e la frase all'arbitro in Roma - Genoa

"Roba da matti... poi fischiate step on foot", ha detto De Rossi. L'arbitro ha risposto che da un controllo non era rigore. Poi, rivolto a Ostigard prima di entrare in campo, De Rossi intelligentemente ha aammesso: "Dai pensiamo a giocare, ormai non ce l'ha dato".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

