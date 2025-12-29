La meravigliosa decisione dei giocatori della Roma per De Rossi sotto la Sud dopo la partita: tifosi in lacrime

Tutti, ma proprio tutti, all'Olimpico si sono emozionati. E in molti hanno pianto. Davvero difficile trattenere le lacrime davanti ai tifosi della Roma in piedi per un pezzo importante della propria storia. Al termine di Roma - Genoa Daniele De Rossi, come aveva annunciato, ha salutato i tifosi di una vita: saluti a Nord, Monte Mario e Tevere e poi sotto la Curva Sud, a ringraziare quelli che saranno sempre - e per sempre - i suoi sostenitori.