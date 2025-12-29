Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 29 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La meravigliosa decisione dei giocatori della Roma per De Rossi sotto la Sud dopo la partita: tifosi in lacrime

Dybala, Cristante, Mancini e compagni non vanno sotto la Curva nonostante la vittoria e lasciano spazio al loro ex allenatore
Chiara Zucchelli
1 min

Tutti, ma proprio tutti, all'Olimpico si sono emozionati. E in molti hanno pianto. Davvero difficile trattenere le lacrime davanti ai tifosi della Roma in piedi per un pezzo importante della propria storia. Al termine di Roma - Genoa Daniele De Rossi, come aveva annunciato, ha salutato i tifosi di una vita: saluti a Nord, Monte Mario e Tevere e poi sotto la Curva Sud, a ringraziare quelli che saranno sempre - e per sempre - i suoi sostenitori.

Il bellissimo gesto dei giocatori della Roma verso De Rossi

De Rossi è andato da solo e qui entrano in scena i giocatori della Roma e tutto lo staff di Gasperini: nonostante la vittoria, non sono andati come sempre sotto la Curva ma hanno lasciato spazio a Daniele. E sono rimasti in campo ad applaudirlo, anche loro. Bellissimo. Un omaggio emozionante per un allenatore e un uomo che in pochi mesi ha lasciato loro tantissimo.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

De Rossi contro la Roma, i social si scatenano con le ironieAbbracci, striscioni e commozione, l'Olimpico accoglie De Rossi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS