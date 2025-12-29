La meravigliosa decisione dei giocatori della Roma per De Rossi sotto la Sud dopo la partita: tifosi in lacrime
Tutti, ma proprio tutti, all'Olimpico si sono emozionati. E in molti hanno pianto. Davvero difficile trattenere le lacrime davanti ai tifosi della Roma in piedi per un pezzo importante della propria storia. Al termine di Roma - Genoa Daniele De Rossi, come aveva annunciato, ha salutato i tifosi di una vita: saluti a Nord, Monte Mario e Tevere e poi sotto la Curva Sud, a ringraziare quelli che saranno sempre - e per sempre - i suoi sostenitori.
Il bellissimo gesto dei giocatori della Roma verso De Rossi
De Rossi è andato da solo e qui entrano in scena i giocatori della Roma e tutto lo staff di Gasperini: nonostante la vittoria, non sono andati come sempre sotto la Curva ma hanno lasciato spazio a Daniele. E sono rimasti in campo ad applaudirlo, anche loro. Bellissimo. Un omaggio emozionante per un allenatore e un uomo che in pochi mesi ha lasciato loro tantissimo.