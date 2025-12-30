Corriere dello Sport.it
Serie A, gli arbitri della 18ª giornata: Massa dirige Lazio-Napoli, Atalanta-Roma a Fabbri

Le designazioni in vista del prossimo turno di campionato: Inter-Bologna affidata a Guida, Collu a Torino per Juve-Lecce
TagsArbitriSerie A18esima giornata

ROMA - Sono state designate le squadre arbitrali in vista della 18ª giornata di Serie A, penultimo turno del girone d'andata. Sarà l'arbitro Massa di Imperia a dirigere il big match di domenica 4 gennaio (calcio d'inizio alle ore 12:30, allo Stadio Olimpico) tra la Lazio di Sarri e il Napoli di Conte. Occhi puntati anche sulla 'New Balance Arena' per la sfida tra l'Atalanta e la Roma di Gasperini che torna a Bergamo da avversario (sabato 3 ore 20:45): il match è stato affidato a Fabbri della sezione di Ravenna. Abisso di Palermo arbitrerà, venerdì 2 gennaio, l'anticipo Cagliari-Milan (ore 20:45). Sono stati invece designati Collu di Cagliari per Juventus-Lecce (sabato 3, ore 18) e Guida di Torre Annunziata per il posticipo di San Siro tra Inter e Bologna (domenica 4, ore 20:45).

Serie A, gli arbitri della 18ª giornata: le designazioni complete

Questi gli arbitri (più assistenti, quarto uomo, Var e Avar) delle partite in programma nel weekend:

- Cagliari-Milan (venerdì 2 gennaio, ore 20:45): Abisso di Palermo (L.Rossi-Barone/Marchetti; Camplone e Di Bello).

- Como-Udinese (sabato 3, ore 12:30): Arena di Torre del Greco (Imperiale-Mondin/Sozza; Di Bello e Volpi).

- Genoa-Pisa (ore 15): Chiffi di Padova (Peretti-Colarossi/Calzavara; Mazzoleni e Nasca).

- Sassuolo-Parma (ore 15): Feliciani di Teramo (Lo Cicero e Zezza/Galipò; Meraviglia e Pezzuto).

- Juventus-Lecce (ore 18): Collu di Cagliari (Berti- Bianchini/Marcenaro; Doveri e Ghersini).

- Atalanta-Roma (ore 20:45): Fabbri di Ravenna (Cecconi-Bercigli/Zufferli; Maresca e Di Paolo).

- Lazio-Napoli (domenica 4, ore 12:30): Massa di Imperia (Meli e Alassio/Piccinini; Di Paolo e Doveri).

- Fiorentina-Cremonese (ore 15): La Penna di Roma (Bahri-M.Rossi/Bonacina; Marini e Gariglio).

- Verona-Torino (ore 18): Rapuano di Rimini (Fontemurato-Monaco/Di Marco; Maggioni e Pezzuto).

- Inter-Bologna (ore 20:45): Guida di Torre Annunziata (Ceccon-Laudato/Marinelli; Ghersini e Maresca.

