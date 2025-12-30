Serie A, gli arbitri della 18ª giornata: Massa dirige Lazio-Napoli, Atalanta-Roma a Fabbri

ROMA - Sono state designate le squadre arbitrali in vista della 18ª giornata di Serie A, penultimo turno del girone d'andata. Sarà l'arbitro Massa di Imperia a dirigere il big match di domenica 4 gennaio (calcio d'inizio alle ore 12:30, allo Stadio Olimpico) tra la Lazio di Sarri e il Napoli di Conte. Occhi puntati anche sulla 'New Balance Arena' per la sfida tra l'Atalanta e la Roma di Gasperini che torna a Bergamo da avversario (sabato 3 ore 20:45): il match è stato affidato a Fabbri della sezione di Ravenna. Abisso di Palermo arbitrerà, venerdì 2 gennaio, l'anticipo Cagliari-Milan (ore 20:45). Sono stati invece designati Collu di Cagliari per Juventus-Lecce (sabato 3, ore 18) e Guida di Torre Annunziata per il posticipo di San Siro tra Inter e Bologna (domenica 4, ore 20:45).