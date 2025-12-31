McTominay su una vespa azzurra e la lotta serrata per lo scudetto: il cartone è virale
McTominay che su una vespa azzurra varca la soglia del locale "MVP della Serie A", ma non solo. Dybala, McKennie, ancora una volta l'icona partenopea McTominay, con Lautaro e Modric che restano incastrati nella porta che dà accesso al bar dei leader della classifiche dei top cinque campionati europei: il cartone animato di B/R Football sul 2025 del calcio è virale. E non dimentica giocatori e club protagonisti del massimo campionato italiano.
Italia grande assente in attesa dei playoff per il Mondiale 2026
Nel corso dei quattro minuti e ventuno secondi di montaggio, fruibili sull'account X di Bleacher Report, viene ripercorso un anno ricco di competizioni, di sorprese, di trionfi: dal Liverpool campione d'Inghilterra, al Psg vincitore della Champions League prima del divorzio da Donnarumma (a inizio filmato viene scaricato e abbracciato da Guardiola), passando per il Mondiale per Club con il Chelsea di Enzo Maresca trionfatore e Ancelotti ct del Brasile. Ma non manca davvero nulla in un filmato ironico e incalzante. La grande assente? L'Italia, che non figura, per ovvi motivi, alla fine del cartoons mentre Pulisic spedisce gli inviti per partecipare al Mondiale 2026. Non resta, dunque, che attendere l'anno prossimo. Con la speranza che gli azzurri compaiano. Anche in questo caso per ovvi motivi.