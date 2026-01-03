Colombo non basta a De Rossi: Genoa fermato in casa dal Pisa dell'ex Gilardino

GENOVA - Il Genoa di De Rossi ferma l'emorragia di sconfitte, ma non va oltre il pareggio per 1-1 contro il Pisa di Gilardino (ex rossoblù sia da calciatore che da allenatore) in uno scontro diretto per la salvezza della 18ª giornata di Serie A. Al Ferraris, dopo un primo tempo vivace, prevale la paura di un nuovo ko in entrambe le contendenti. De Rossi, che ha vinto un Europeo Under 21 e un Mondiale in nazionale con Gilardino, ritrova Leali in porta, preferisce Otoa a Marcandalli in difesa e sceglie Colombo in attacco, lasciando tra i rincalzi il promettente Ekuban. "Gila" risponde con il 40enne Albiol sulla linea difensiva, Leris e Hojholt in mediana con Aebischer, mentre Meister e Moreo fanno tandem in prima linea. Al 15' il Grifone sblocca il match con Colombo, che controlla la palla con eleganza e colpisce con un sinistro dal limite dell'area di rigore, lasciando di stucco il portiere nerazzurro Semper. Il Pisa prova la replica al 33' con Leris, che costringe Leali alla deviazione sulla traversa, poi l'algerino pareggia quattro minuti più tardi: cross nell'area ligure, Leali intercetta la palla, ma la perde scontrandosi con il suo capitano Vasquez e per Leris è un gioco da ragazzi appoggiare di destro nella rete sguarnita. Tutto regolare per l'arbitro Chiffi e per il Var.