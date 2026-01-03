Colombo non basta a De Rossi: Genoa fermato in casa dal Pisa dell'ex Gilardino
GENOVA - Il Genoa di De Rossi ferma l'emorragia di sconfitte, ma non va oltre il pareggio per 1-1 contro il Pisa di Gilardino (ex rossoblù sia da calciatore che da allenatore) in uno scontro diretto per la salvezza della 18ª giornata di Serie A. Al Ferraris, dopo un primo tempo vivace, prevale la paura di un nuovo ko in entrambe le contendenti. De Rossi, che ha vinto un Europeo Under 21 e un Mondiale in nazionale con Gilardino, ritrova Leali in porta, preferisce Otoa a Marcandalli in difesa e sceglie Colombo in attacco, lasciando tra i rincalzi il promettente Ekuban. "Gila" risponde con il 40enne Albiol sulla linea difensiva, Leris e Hojholt in mediana con Aebischer, mentre Meister e Moreo fanno tandem in prima linea. Al 15' il Grifone sblocca il match con Colombo, che controlla la palla con eleganza e colpisce con un sinistro dal limite dell'area di rigore, lasciando di stucco il portiere nerazzurro Semper. Il Pisa prova la replica al 33' con Leris, che costringe Leali alla deviazione sulla traversa, poi l'algerino pareggia quattro minuti più tardi: cross nell'area ligure, Leali intercetta la palla, ma la perde scontrandosi con il suo capitano Vasquez e per Leris è un gioco da ragazzi appoggiare di destro nella rete sguarnita. Tutto regolare per l'arbitro Chiffi e per il Var.
GENOA-PISA 1-1, TABELLINO E STATISTICHE
Si rivede Nzola nel Pisa, espulso il vice di Gila
Nella ripresa il match perde un po' di ritmo nonostante la girandola delle sostituzioni (entrano, tra gli altri, Ekhator ed Ekuban tra i liguri, Marin e Nzola tra i toscani. Albiol dà forfait per infortunio). Al 57' ci prova il Genoa con il bel colpo di testa di Thorsby, ma Semper stavolta vola alla sua sinistra, deviando la sfera. È l'unico grande sussulto tra due squadre che evidenemente si fanno dominare dalla paura. All'88' c'è tempo per l'espulsione di Caridi, vice di Gilardino. Finisce 1-1 a Marassi, risultato poco utile a entrambe le squadre: il Genoa, che incassa gol per la 12ª partita consecutiva, ritrova un punto dopo 3 sconfitte di fila. Il Pisa, invece, acciuffa il terzo pareggio nelle ultime 7 gare, tutte senza vittoria. Il Grifone di De Rossi è ora atteso dalla trasferta con il Milan di giovedì 8 gennaio, mentre i toscani di Gilardino saranno impegnati in casa, martedì 6, contro il Como.