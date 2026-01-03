Corriere dello Sport.it
sabato 3 gennaio 2026
Gasperini e Palladino, scintille e nervi tesi a bordocampo sul finale di Atalanta-Roma: volano parole grosse

Momenti concitati nel battute conclusive del match alla New Balance Arena, deciso da un gol di Scalvini nel primo tempo
2 min
TagspalladinoGasperiniAtalanta-Roma

Atalanta-Roma, finale ad alta tensione alla New Balance Arena di Bergamo. Nella battute conclusive della gara valida per la diciottesima giornata di Serie A sono volate parole grosse tra i componenti delle due panchine. Palladino, ammonito nel primo tempo poco prima che l'arbitro Fabbri non convalidasse un gol di Scamacca per fuorigioco, non ha trattenuto la rabbia per la scelta del direttore di gara di fischiare un fallo di Krstovic per una spinta su Mancini.

Scintille tra Gasperini e Palladino, allontanto dal campo il match analyst dell'Atalanta

La decisione di Fabbri ha fatto scattare in piedi tutti. Compresi Palladino e Gasperini, che si è beccato a distanza con il suo erede sulla panchina della Dea. Nel parapiglia generale si è udito nitidamente un "buffone" rivolto all'allenatore dell'Atalanta. Scintille anche in campo, con Hermoso molto nervoso. Allontanato dal rettangolo di gioco il match analyst dei bergamaschi, Mattia Casella.

