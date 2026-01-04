Corriere dello Sport.it
domenica 4 gennaio 2026
Simeone la sblocca, Casadei e Njie la chiudono: il Torino vince a Verona e aggancia il Sassuolo

I granata aprono il loro 2026 con un tris all'Hellas di Paolo Zanetti, portandosi a quota 23 in classifica. Gialloblù fermi a -3 dalla zona salvezza
3 min
TagsSerie AVeronaTorino

Vittoria importantissima per il Torino di Marco Baroni, che espugna il "Bentegodi" di Verona, superando l'Hellas di Paolo Zanetti grazie alla rete realizzata in avvio da Giovanni Simeone e ai gol nel finale di Casadei e Njie. Mastica amaro la squadra di casa, ancorata alla zona retrocessione.

Verona-Torino 0-3: Simeone la sblocca, Casadei e Njie la chiudono

Partenza sprint del Torino di Marco Baroni, che crea i presupposti per il vantaggio e al 10' la sblocca con il Cholito Simeone, che batte Lorenzo Montipò a tu per tu e porta avanti i granata. Verona punito dal più classico dei gol dell'ex e costretto subito a rincorrere. Gli scaligeri provano ad organizzare una reazione, ma si lasciano infilare dalle ripartenze degli ospiti, imprecisi in zona gol in almeno un paio di circostanze. Nella ripresa, Hellas alla disperata ricerca del pareggio sin dai primi minuti, complici i cambi operati da Paolo Zanetti nell'intervallo. Forcing gialloblù che si infrange sul muro eretto da Maripan e compagni, che contengono gli attacchi avversari senza particolari problemi e mettono in cassaforte l'1-0. A pochi passi dal 90', con il Verona tutto sbilanciato in avanti, i granata la chiudono con il destro chirurgico di Casadei. Nel finale, c'è gioia anche per Njie, che non lascia scampo a Montipò in contropiede, certificando il definitivo 3-0Toro che sale così a quota 23 in classifica, agganciando il Sassuolo di Grosso e riportandosi a -1 dalla Lazio di Sarri. L'Hellas, invece, resta a tre lunghezze dalla zona salvezza, rappresentata attualmente dal Genoa di De Rossi, e si vede agganciata da Fiorentina e Pisa con 12 punti all'attivo.

 

Verona-Torino

