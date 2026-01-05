"Roma e Lazio senza scudetto da 25 anni": la spietata analisi dalla Spagna

Roma e Lazio non vincono lo scudetto da un quarto di secolo. La statistica merita un’apertura sul sito di Marca. Il celebre sito sportivo spagnolo parte dalla Serie A per analizzare un dato curioso: non succede solo in Italia, ma anche in altre parti in Europa e nel mondo che nelle capitali non si vincano i campionati di calcio. In Bundesliga ad esempio non è mai successo da quando è caduto il muro di Berlino e i club dell’Est sono stati inglobati nella Bundesliga, e cioè dalla stagione 1990/91. In Turchia, le società principali sono concentrate a Istanbul, e così ad Ankara sono a secco di vittorie. Discorso diverso in Francia, dove domina il Psg. A Londra, l'ultimo club a vincere la Premier League è stato il Chelsea nel 2017: poi ne ha vinti sei il Manchester City e due il Liverpool. In Spagna, sia Atletico Madrid che Real Madrid hanno vinto la Liga negli ultimi cinque anni.