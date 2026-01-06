Corriere dello Sport.it
Dove vedere Pisa-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Si apre all'Arena Garibaldi la 19esima giornata di Serie A: le probabili scelte di formazione di Gilardino e Fabregas
La 19esima giornata di Serie A, in calendario in questo primo turno infrasettimanale del 2026, si apre con il confronto tra il Pisa di Alberto Gilardino e l'ambizioso Como di Cesc Fabregas, due formazioni attualmente divise da 18 punti in classifica. Obiettivi differenti all'alba del campionato, con i nerazzurri chiamati a salvare la categoria e i lariani intenzionati a centrare un piazzamento europeo per alzare l'asticella. I toscani non vincono dallo scorso 7 novembre, mentre Nico Paz e compagni vengono da due successi consecutivi.

Pisa-Como, l'orario

Pisa-Como aprirà la 19esima giornata di Serie A oggi, martedì 6 gennaio, alle ore 15 all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani di Pisa.

Dove vedere Pisa-Como in diretta tv

Pisa-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Pisa-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, prima di effettuare l'accesso con un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di oggi in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Gilardino e Fabregas

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Leris, Angori; Nzola, Moreo. Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Scuffet, Nicolas, Bonfanti, Denoon, Mbambi, Esteves, Hojholt, Piccini, Meister, Buffon, Tramoni, Lorran.

Indisponibili: Vural, Cuadrado, Akinsanmiro, Albiol, Lusuardi, Stengs. Squalificati: -. Diffidati: Caracciolo, Calabresi.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, N. Paz, J. Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Cavlina, Vigorito, Caqueret, Tornqvist, Moreno, Jack, Posch, van der Brempt, Dossena, Sergi Roberto, Baturina, Le Borgne, Kuhn, Cerri.

Indisponibili: Goldaniga, Morata, Diao, Addai. Squalificati: -. Diffidati: Ramon.

 

