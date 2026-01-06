Dove vedere Pisa-Como in tv? Dazn o Sky, orario

La 19esima giornata di Serie A , in calendario in questo primo turno infrasettimanale del 2026, si apre con il confronto tra il Pisa di Alberto Gilardino e l'ambizioso Como di Cesc Fabregas, due formazioni attualmente divise da 18 punti in classifica . Obiettivi differenti all'alba del campionato, con i nerazzurri chiamati a salvare la categoria e i lariani intenzionati a centrare un piazzamento europeo per alzare l'asticella. I toscani non vincono dallo scorso 7 novembre, mentre Nico Paz e compagni vengono da due successi consecutivi.

Pisa-Como, l'orario

Pisa-Como aprirà la 19esima giornata di Serie A oggi, martedì 6 gennaio, alle ore 15 all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani di Pisa.

Dove vedere Pisa-Como in diretta tv

Pisa-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Pisa-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, prima di effettuare l'accesso con un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di oggi in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.