Dove vedere Bologna-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Bologna-Atalanta, l'orario

Bologna-Atalanta andrà in scena oggi, mercoledì 7 gennaio, alle ore 18:30 allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Dove vedere Bologna-Atalanta in diretta tv

Bologna-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, NOW e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bologna-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.