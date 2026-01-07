Dove vedere Bologna-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario
Il Bologna di Italiano ospita l'Atalanta di Palladino nel turno infrasettimanale, valido per la dicinnovesima giornata di Serie A.
Bologna-Atalanta, l'orario
Bologna-Atalanta andrà in scena oggi, mercoledì 7 gennaio, alle ore 18:30 allo stadio Dall'Ara di Bologna.
Dove vedere Bologna-Atalanta in diretta tv
Bologna-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, NOW e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Bologna-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Bologna-Atalanta, le probabili formazioni
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All.: Italiano.
A disposizione: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 2 Holm, 16 Casale, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 41 Vitik, 8 Freuler, 19 Ferguson, 77 Sulemana, 80 Fabbian, 9 Castro, 11 Rowe, 17 Immobile, 30 Dominguez
Indisponibili: Skorupski, Bernardeschi
Squalificati: -
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All.: Palladino.
A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 69 Ahanor, 6 Musah, 8 Pasalic, 44 Brescianini, 7 Sulemana, 10 Samardzic, 70 Maldini, 90 Krstovic
Indisponibili: Bellanova, Bakker, Kolasinac, Kossounou e Lookman (Coppa d’Africa)
Squalificati: - Diffidati: De Roon
