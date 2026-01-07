Dove vedere Napoli-Verona in tv? Dazn o Sky, orario
Il Napoli di Conte ospita il Verona di Zanetti nel turno infrasettimanale, valido per la dicinnovesima giornata di Serie A.
Napoli-Verona, l'orario
Napoli-Verona si disputerà oggi, mercoledì 7 gennaio, alle ore 18:30 allo stadio Maradona di Napoli.
Dove vedere Napoli-Verona in diretta tv
Napoli-Verona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Napoli-Verona, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Sassuolo-Juve in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Napoli-Verona, le probabili formazioni
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang, Hojlund. All.: Conte
A disposizione: 1 Meret, 14 Contini, 5 Juan Jesus, 17 Olivera, 27 Lucca, 35 Marianucci, 37 Spinazzola, 97 Prisco
Indisponibili: Ambrosino, Anguissa, Beukema, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Neres, Vergara
Squalificati: Mazzocchi Diffidati: Juan Jesus
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. All.: Zanetti
A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 4 Yellu, 6 Valentini, 9 Sarr, 12 Bradaric, 16 Orban, 19 Slotsager, 20 Kastanos, 21 Harroui, 23 Ebosse, 36 Niasse, 70 Fallou, 63 Gagliardini, 72 Ajayi
Indisponibili: Akpa-Akpro, Belghali, Suslov
Squalificati: - Diffidati: Akpa-Akpro, Nunez
