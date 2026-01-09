Corriere dello Sport.it
venerdì 9 gennaio 2026
Fra Milan e Genoa vince l'Inter: Stanciu grazia Allegri, Chivu sorride

Il pareggio scaturito dalla pazza partita di San Siro favorisce la capolista, a +3 sui rossoneri e a +4 sul Napoli. Il Grifone sfiora il colpo clamoroso, Leali migliore in campo. Difesa milanista beffata dall'ex Colombo, in attacco sugli scudi c'è solo Pulisic
Xavier Jacobelli
TagsMilanInter

Si era capito dopo Napoli-Verona, è arrivata la conferma da Milan-Genoa: nel campionato più pazzo del mondo, tutto può succedere e nulla deve essere dato per scontato quando i più forti incontrano le più deboli. Sulla carta sfavoriti dal pronostico, i rossoblù partivano battuti a San Siro, contro gli avversari che accarezzavano l'idea di piombare alle spalle dell'In

