venerdì 9 gennaio 2026
Serie A, le designazioni arbitrali: Sozza fermato, Inter-Napoli a Doveri

Ecco tutti gli arbitri della 20esima giornata di campionato: Massa per Fiorentina-Milan, Roma-Sassuolo a Marcenaro, c'è Guida per Verona-Lazio
2 min
TagsDoverisozzaArbitri

Come già annunciato, non c'è il nome di Simone Sozza tra le designazioni arbitrali per la 20esima giornata di Serie A. Dopo il disastro in Lazio-Fiorentina, Sozza e Pezzuto sono stati sospesi, mentre invece c'è il nome di Matteo Marchetti: l'arbitro di Napoli-Verona della scorsa giornata sarà il quarto uomo della gara fra Roma e Sassuolo.

Serie A, Doveri arbitra Inter-Napoli

La sfida all'Olimpico, in programma sabato alle ore 18, sarà diretta da Marcenaro. Sarà, invece, Daniele Doveri a dirigere Inter-Napoli, big match della 20esima giornata e potenziale sfida Scudetto. Fiorentina-Inter è stata invece assegnata a Massa, mentre Feliciani arbitrerà Juventus-Cremonese. Fiorentina-Milan a Massa, mentre c'è Guida per Verona-Lazio. Queste tutte le altre designazioni della giornata: Como-Bologna (Abisso), Udinese-Pisa (Ayroldi), Atalanta-Torino (Fourneau), Lecce-Parma (Marinelli), Genoa-Cagliari (La Penna).

 

 

 

 

