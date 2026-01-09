Serie A, le designazioni arbitrali: Sozza fermato, Inter-Napoli a Doveri
Come già annunciato, non c'è il nome di Simone Sozza tra le designazioni arbitrali per la 20esima giornata di Serie A. Dopo il disastro in Lazio-Fiorentina, Sozza e Pezzuto sono stati sospesi, mentre invece c'è il nome di Matteo Marchetti: l'arbitro di Napoli-Verona della scorsa giornata sarà il quarto uomo della gara fra Roma e Sassuolo.
Serie A, Doveri arbitra Inter-Napoli
La sfida all'Olimpico, in programma sabato alle ore 18, sarà diretta da Marcenaro. Sarà, invece, Daniele Doveri a dirigere Inter-Napoli, big match della 20esima giornata e potenziale sfida Scudetto. Fiorentina-Inter è stata invece assegnata a Massa, mentre Feliciani arbitrerà Juventus-Cremonese. Fiorentina-Milan a Massa, mentre c'è Guida per Verona-Lazio. Queste tutte le altre designazioni della giornata: Como-Bologna (Abisso), Udinese-Pisa (Ayroldi), Atalanta-Torino (Fourneau), Lecce-Parma (Marinelli), Genoa-Cagliari (La Penna).