Serie A, le designazioni arbitrali: Sozza fermato, Inter-Napoli a Doveri

Come già annunciato, non c'è il nome di Simone Sozza tra le designazioni arbitrali per la 20esima giornata di Serie A. Dopo il disastro in Lazio-Fiorentina, Sozza e Pezzuto sono stati sospesi, mentre invece c'è il nome di Matteo Marchetti: l'arbitro di Napoli-Verona della scorsa giornata sarà il quarto uomo della gara fra Roma e Sassuolo.