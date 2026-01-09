Giudice sportivo: squalificati Zaccagni e Cristante, altri tre giocatori saltano la ventesima giornata
Pesano le assenze nella Capitale, sia Gasp che Sarri dovranno fare a meno di due giocatori fondamentali; Il primo dovrà rinunciare al centrocampista Bryan Cristane, amonito (e già in diffida) a seguito della lite con Gaspar. Mentre i biancocelesti dovranno affrontare l'Hellas Verona (reduce da un grande pareggio in casa dei partenopei) senza il loro capitano Mattia Zaccagni.
Durante il corso della diciannovesima giornata di Serie A sono stati squalificati altri tre giocatori, che dunque non potranno prendere parte alla giornata successiva che si aprirà domani 10 gennaio allle ore 15:00 con Como-Bologna. Proprio tra i padroni di casa, Fabregas dovrà fare a meno di Jacobo Ramon.
In casa Torino, invece, lo squalificato è Cesare Casadei che lascerà il posto ad uno tra Anjorin o Gineitis.
Oluwafikayomi Tomori è il grande assente per i rossoneri che saranno impegnati nella sfida di domenica 11 gennaio contro la Fiorentina alle ore 15:00.
Inoltre, per il comportamento scorretto di alcuni tifosi, il giudice sportivo ha comminato alcune multe alle seguenti squadre:
Lecce (8mila euro), Fiorentina (5mila euro), Inter (2mila euro), Milan e Torino (1,5mila euro).