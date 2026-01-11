Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Verona-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida al Bentegodi, valida per la ventesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Zanetti e Sarri
TagsVeronaLazioSerie A

Verona-Lazio, a voi: allo stadio Bentegodi la sfida valida per la ventesima giornata di Serie A. I giallobù sono reduci dal 2-2 al Maradona contro il Napoli, i biancocelesti dal 2-2 all'Olimpico contro la Fiorentina. In palio punti importanti in chiave salvezza e corsa alla zona Europa: Zanetti vuole il ritorno alla vittoria dopo tre giornate, Sarri il successo che manca da quattro giornate.

Verona-Lazio, l'orario

Verona-Lazio è in programma oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 18, allo stadio Bentegodi di Verona.

Dove vedere Verona-Lazio in diretta tv

Verona-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Verona-Lazio sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali  Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Verona-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Verona-Lazio anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Zanetti e Sarri

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All.: Zanetti

A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 15 Nelsson, 19 Slotsager, 2 Oyegoke, 23 Ebosse, 70 Fallou, 8 Serdar, 73 Al-Musrati, 20 Kastanos, 21 Harroui, 9 Sarr, 25 Mosquera

Indisponibili: Akpa-Akpro, Belghali, Suslov

Squalificati: - Diffidati: Akpa-Akpro, Nunez, Orban

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini, Cataldi, Vecino; Isaksen, Noslin, Cancellieri. All.: Sarri

A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 25 Provstgaard, 17 Tavares, 29 Lazzari, 23 Hysaj, 6 Rovella, 24 Taylor, 9 Pedro, 20 Ratkov

Indisponibili: Basic, Patric, Dia, Dele-Bashiru

Squalificati: Zaccagni Diffidati: Cataldi, Romagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Verona-Lazio, a voi: allo stadio Bentegodi la sfida valida per la ventesima giornata di Serie A. I giallobù sono reduci dal 2-2 al Maradona contro il Napoli, i biancocelesti dal 2-2 all'Olimpico contro la Fiorentina. In palio punti importanti in chiave salvezza e corsa alla zona Europa: Zanetti vuole il ritorno alla vittoria dopo tre giornate, Sarri il successo che manca da quattro giornate.

Verona-Lazio, l'orario

Verona-Lazio è in programma oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 18, allo stadio Bentegodi di Verona.

Dove vedere Verona-Lazio in diretta tv

Verona-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Verona-Lazio sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali  Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Verona-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Verona-Lazio anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, risultati e calendarioSerie A, la classifica
1
Dove vedere Verona-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Zanetti e Sarri

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS