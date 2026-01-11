Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Conte è una furia per il rigore all'Inter: il gesto e la frase urlata dopo l'espulsione

L'allenatore del Napoli non ha per niente gradito la decisione di Doveri, andando a muso duro contro il quarto uomo
TagsInterNapoliSSerie A

Antonio Conte espulso e a muso duro con il quarto uomo nel corso di Inter-Napoli. L'allenatore dei partenopei è stato espulso dal direttore di gara Doveri dopo aver scagliato un pallone e aver esagerato nelle proteste in seguito al calcio di rigore assegnato ai nerazzurri. Mostratogli il rosso, Conte si è scagliato verso il quarto uomo Colombo, gridando "Vergogantevi". Un'espressione ripetuta anche in seguito, scendendo nel tunnel.

"Vergognatevi": Conte contro la squadra arbitale in Inter-Napoli

Tutto accade al settantunesimo minuto della sfida di San Siro. Sul risultato di 1-1 Daniele Doveri, in seguito a on field review, ha deciso di assegnare un calcio di rigore all'Inter per un pestone di Rrahmani a Mkhitaryan in area. Una decisione per niente gradita da Antonio Conte, ex di giornata, il quale ha scagliato immediatamente un pallone a bordo campo. "Vergognatevi" la frase più volte ripetuta dall'allenatore uscendo. Il rigore ha portato quindi al gol di Calhanoglu.

 

