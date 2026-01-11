Conte è una furia per il rigore all'Inter: il gesto e la frase urlata dopo l'espulsione

Antonio Conte espulso e a muso duro con il quarto uomo nel corso di Inter-Napoli. L'allenatore dei partenopei è stato espulso dal direttore di gara Doveri dopo aver scagliato un pallone e aver esagerato nelle proteste in seguito al calcio di rigore assegnato ai nerazzurri. Mostratogli il rosso, Conte si è scagliato verso il quarto uomo Colombo, gridando "Vergogantevi". Un'espressione ripetuta anche in seguito, scendendo nel tunnel.