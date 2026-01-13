Serie A, gli arbitri per il recupero: Fabbri per Napoli-Parma

La Supercoppa Italiana svoltasi a Riad, ha lasciato incompleta la sedicesima giornata di Serie A, che si concluderà tra il 14 ed il 15 gennaio 2026. Oggi l' AIA, ha reso noti gli arbitri che arbitreranno le partite che erano state rimandate. La prima partita, Napoli-Parma, del 14 gennaio in programma alle ore 18:30, è stata assegnata all'arbitro Fabbri, della sezione di Ravenna. Mentre la sfida delle 20:45 Inter-Lecce, è stata affidata a Maresca. Mentra, Hellas Verona-Bologna di giovedì 14 gennaio, 18:30, sarà arbitrata invece dal fischietto di Aprilia, Mariani. All'arbitro di Torre ìAnnunziana, Giuda, è stata affidata Como-Milan delle ore 20:45.

