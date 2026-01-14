Fiorentina, virale la presentazione di Paratici: dopo Vanoli è successo ancora

Paratici alla Fiorentina è ormai cosa fatta, e l'ex ds del Tottenham, inizierà la sua avventura in viola a partire dal 4 febbraio. Dopo Sampdoria, Juventus e Tottenham, Fabio Paratici decide di approdare alla viola, anche se in via non del tutto ufficiale, ha già aiutato la sua nuova squadra con le ultime mosse di mercato. A far discutere però, non è il suo operato, bensì il modo in cui è stato presentato, con un'analogia abbastanza bizzara alla presentazione di Paolo Vanoli.