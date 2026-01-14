Fiorentina, virale la presentazione di Paratici: dopo Vanoli è successo ancora
Paratici alla Fiorentina è ormai cosa fatta, e l'ex ds del Tottenham, inizierà la sua avventura in viola a partire dal 4 febbraio. Dopo Sampdoria, Juventus e Tottenham, Fabio Paratici decide di approdare alla viola, anche se in via non del tutto ufficiale, ha già aiutato la sua nuova squadra con le ultime mosse di mercato. A far discutere però, non è il suo operato, bensì il modo in cui è stato presentato, con un'analogia abbastanza bizzara alla presentazione di Paolo Vanoli.
Paratici, la presentazione sui social fa già discutere
Come successo per la presentazione dell'allenatore, la Fiorentina ha 'riciclato' la foto utilizzata dal Tottenham per annunciare l'addio del ds piacentino, eliminando qualche dettaglio. Nella foto originale di paratici, erano presenti il logo della squadra londinese ed una maglietta, che sono stati rimossi. I tifosi, quelli viola in particolare, sicuramente ricorderanno quanto già accaduto per la presentazione di Vanoli, dove la foto riutilizzata fu quella della presentazione al Torino.