venerdì 16 gennaio 2026
Serie A, gli arbitri della 21ª giornata: c'è Chiffi per Roma-Torino, Lazio-Como a Fabbri

Rese note le designazioni in vista del prossimo turno di campionato: sarà Fourneau a dirigere Napoli-Sassuolo, Bologna-Fiorentina va a Doveri
3 min
TagsArbitriSerie Adesignazioni

ROMA - Archiviati i recuperi dei match della 16ª giornata che erano stati rinviati per la Supercoppa italiana, con il Milan riuscito a rimanere a -3 dall'Inter capolista mentre il Napoli è scivolato a -6, sono state rese note oggi (16 gennaio) le designazioni per la 21ª giornata di Serie A che sarà aperta dall'anticipo di stasera Pisa-Atalanta.

Serie A, le designazioni della 21ª giornata 

Questi gli arbitri (più assistenti, quarto uomo, Var e Avar) delle partite in programma nel weekend:

Pisa-Atalanta (16/01, ore 20.45) - Arbitro: Marchetti di Ostia Lido (assistenti Meli e Luciani, IV ufficiale di gara Marinelli, Var Marini e La Penna Avar)
Udinese-Inter (17/01, ore 15) - Arbitro: Di Bello di Brindisi (assistenti Bercigli e Zingarelli, IV ufficiale di gara Feliciani, Var Mazzoleni e La Penna Avar)
Napoli-Sassuolo (17/01, ore 18) - Arbitro: Fourneau di Roma (assistenti Barone e Politi, IV ufficiale di gara Collu, Var Aureliano e Abisso Avar)
Cagliari-Juventus (17/01, ore 20.45) - Arbitro: Massa di Imperia (assistenti Del Giudici e Moro, IV ufficiale di gara Ferrieri Caputi, Var Ghersini e Guida Avar)
Parma-Genoa (18/01, ore 12.30) - Arbitro: Pairetto di Nichelino (assistenti Baccini e Trinchieri, IV ufficiale di gara Allegretta, Var Paterna e Di Paolo Avar)​​​​​​​
Bologna-Fiorentina (18/01, ore 15) - Arbitro: Doveri di Roma ​​​​​​​(assistenti L. Rossi e Fontemurato, IV ufficiale di gara Colombo, Var Gariglio e Maresca Avar)​​​​​​​
Torino-Roma (18/01, ore 18) - Arbitro: Chiffi di Padova ​​​​​​​(assistenti Berti e C. Rossi, IV ufficiale di gara Tremolada, Var Abisso e Guida Avar)​​​​​​​
Milan-Lecce (18/01, ore 20.45) - Arbitro: Zufferli di Udine ​​​​​​​(assistenti Ceccon e Laudato, IV ufficiale di gara Marcenaro, Var Nasca e Mazzoleni Avar)​​​​​​​
Cremonese-Verona (19/01, ore 18.30) - Arbitro: Arena di Torre del Greco ​​​​​​​(assistenti Costanzo e Cipressa, IV ufficiale di gara Colombo, Var Di Paolo e Piccinini Avar)​​​​​​​
Lazio-Como (19/01, ore 20.45) - Arbitro: Fabbri di Ravenna ​​​​​​​(assistenti Perrotti e Cavallina, IV ufficiale di gara Feliciani, Var Maggioni e Maresca Avar).

 

 

 

