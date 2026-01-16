Serie A, gli arbitri della 21ª giornata: c'è Chiffi per Roma-Torino, Lazio-Como a Fabbri
ROMA - Archiviati i recuperi dei match della 16ª giornata che erano stati rinviati per la Supercoppa italiana, con il Milan riuscito a rimanere a -3 dall'Inter capolista mentre il Napoli è scivolato a -6, sono state rese note oggi (16 gennaio) le designazioni per la 21ª giornata di Serie A che sarà aperta dall'anticipo di stasera Pisa-Atalanta.
Serie A, le designazioni della 21ª giornata
Questi gli arbitri (più assistenti, quarto uomo, Var e Avar) delle partite in programma nel weekend:
Pisa-Atalanta (16/01, ore 20.45) - Arbitro: Marchetti di Ostia Lido (assistenti Meli e Luciani, IV ufficiale di gara Marinelli, Var Marini e La Penna Avar)
Udinese-Inter (17/01, ore 15) - Arbitro: Di Bello di Brindisi (assistenti Bercigli e Zingarelli, IV ufficiale di gara Feliciani, Var Mazzoleni e La Penna Avar)
Napoli-Sassuolo (17/01, ore 18) - Arbitro: Fourneau di Roma (assistenti Barone e Politi, IV ufficiale di gara Collu, Var Aureliano e Abisso Avar)
Cagliari-Juventus (17/01, ore 20.45) - Arbitro: Massa di Imperia (assistenti Del Giudici e Moro, IV ufficiale di gara Ferrieri Caputi, Var Ghersini e Guida Avar)
Parma-Genoa (18/01, ore 12.30) - Arbitro: Pairetto di Nichelino (assistenti Baccini e Trinchieri, IV ufficiale di gara Allegretta, Var Paterna e Di Paolo Avar)
Bologna-Fiorentina (18/01, ore 15) - Arbitro: Doveri di Roma (assistenti L. Rossi e Fontemurato, IV ufficiale di gara Colombo, Var Gariglio e Maresca Avar)
Torino-Roma (18/01, ore 18) - Arbitro: Chiffi di Padova (assistenti Berti e C. Rossi, IV ufficiale di gara Tremolada, Var Abisso e Guida Avar)
Milan-Lecce (18/01, ore 20.45) - Arbitro: Zufferli di Udine (assistenti Ceccon e Laudato, IV ufficiale di gara Marcenaro, Var Nasca e Mazzoleni Avar)
Cremonese-Verona (19/01, ore 18.30) - Arbitro: Arena di Torre del Greco (assistenti Costanzo e Cipressa, IV ufficiale di gara Colombo, Var Di Paolo e Piccinini Avar)
Lazio-Como (19/01, ore 20.45) - Arbitro: Fabbri di Ravenna (assistenti Perrotti e Cavallina, IV ufficiale di gara Feliciani, Var Maggioni e Maresca Avar).