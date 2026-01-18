Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 18 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tra Parma e Genoa vince la noia: 0-0, cosa cambia per la salvezza© Getty Images

Tra Parma e Genoa vince la noia: 0-0, cosa cambia per la salvezza

La squadra di Cuesta e quella di De Rossi non sono quasi mai pericolose: un punto che non fa male, o bene, a nessuno
1 min

Nessuno scatto, né da una parte né dall'altra. La sfida salvezza del Tardini finisce 0-0: un pareggio che non fa male, o bene, a nessuno. La squadra di De Rossi va più vicina alla vittoria con Colombo: Corvi gli sbarra la strada. Per il resto, però, poche occasioni in una partita aspra e poco spettacolare. Alla luce dell'importante vittoria del Cagliari ieri contro la Juventus, la classifica dice: Genoa 20, Cagliari 22 e Parma 23.

Primo tempo al Genoa, poi cresce il Parma

Se nel priimo tempo il Genoa era stato molto più pericoloso, prima con Sabelli (schierato al posto di Norton-Cuffy) e poi con Colombo stoppato da Corvi (Cuesta ha messo lui in porta e non Rinaldi), nella ripresa il Parma è cresciuto e le occasioni sono state davvero poche. La scelta di Cuesta di togliere Ondrejka con Britschgi ha premiato: la squadra di De Rossi non è mai riuscita ad essere incisiva. Oristanio impegna Leali (ancora lui il portiere titolare del Genoa, dal mercato non è arrivato ancora nulla), Colombo a 3' dal termine ci prova ancora ma Corvi è un muro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

La partita

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS