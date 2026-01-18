Tra Parma e Genoa vince la noia: 0-0, cosa cambia per la salvezza

Primo tempo al Genoa, poi cresce il Parma

Se nel priimo tempo il Genoa era stato molto più pericoloso, prima con Sabelli (schierato al posto di Norton-Cuffy) e poi con Colombo stoppato da Corvi (Cuesta ha messo lui in porta e non Rinaldi), nella ripresa il Parma è cresciuto e le occasioni sono state davvero poche. La scelta di Cuesta di togliere Ondrejka con Britschgi ha premiato: la squadra di De Rossi non è mai riuscita ad essere incisiva. Oristanio impegna Leali (ancora lui il portiere titolare del Genoa, dal mercato non è arrivato ancora nulla), Colombo a 3' dal termine ci prova ancora ma Corvi è un muro.