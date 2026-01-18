Tra Parma e Genoa vince la noia: 0-0, cosa cambia per la salvezza
Nessuno scatto, né da una parte né dall'altra. La sfida salvezza del Tardini finisce 0-0: un pareggio che non fa male, o bene, a nessuno. La squadra di De Rossi va più vicina alla vittoria con Colombo: Corvi gli sbarra la strada. Per il resto, però, poche occasioni in una partita aspra e poco spettacolare. Alla luce dell'importante vittoria del Cagliari ieri contro la Juventus, la classifica dice: Genoa 20, Cagliari 22 e Parma 23.
Primo tempo al Genoa, poi cresce il Parma
Se nel priimo tempo il Genoa era stato molto più pericoloso, prima con Sabelli (schierato al posto di Norton-Cuffy) e poi con Colombo stoppato da Corvi (Cuesta ha messo lui in porta e non Rinaldi), nella ripresa il Parma è cresciuto e le occasioni sono state davvero poche. La scelta di Cuesta di togliere Ondrejka con Britschgi ha premiato: la squadra di De Rossi non è mai riuscita ad essere incisiva. Oristanio impegna Leali (ancora lui il portiere titolare del Genoa, dal mercato non è arrivato ancora nulla), Colombo a 3' dal termine ci prova ancora ma Corvi è un muro.