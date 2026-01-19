Dove vedere Lazio-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Lazio-Como, l'orario

Lazio-Como andrà in scena oggi, lunedì 19 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Como in diretta tv

Lazio-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il Monday Night di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.