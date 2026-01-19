Dove vedere Lazio-Como in tv? Dazn o Sky, orario
Lazio e Como si affrontano allo stadio Olimpico di Roma in occasione del Monday Night che chiude la 21esima giornata di Serie A. In palio punti importantissimi per la zona Europa, con i lariani finora protagonisti di un ottimo campionato, nonostante l'ultimo ko interno con il Milan di Allegri. Biancocelesti costretti a vincere per non perdere ulteriore terreno dalle posizioni che contano.
Lazio-Como, l'orario
Lazio-Como andrà in scena oggi, lunedì 19 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Lazio-Como in diretta tv
Lazio-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Lazio-Como, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il Monday Night di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Sarri e Fabregas
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Tavares, Lazzari, Hysaj, Rovella, Belahyane, Pedro, Isaksen, Ratkov.
Indisponibili: Basic, Patric, Dia, Dele-Bashiru. Squalificati: -. Diffidati: Cancellieri, Cataldi, Romagnoli.
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Diego Carlos, A. Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, N. Paz, J. Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: Cavlina, Vigorito, Kempf, Caqueret, Tornqvist, Valle, Jack, Posch, Smolcic, Dossena, Sergi Roberto, Baturina, Le Borgne, Kuhn, Cerri.
Indisponibili: Goldaniga, Morata, Diao, Addai. Squalificati: -. Diffidati: Nico Paz.
