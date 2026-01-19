Parma-Genoa, quando non fai gol neanche con le mani

A certe partite bisognerebbe assegnare lo 0-0 d’ufficio . Come se fosse il 6 politico. Non fai gol nemmeno con le mani, non c’è verso. Parma-Genoa è stata una partita così. Novantacinque minuti di minuetto , di compassato corpo a corpo che non poteva avere esito diverso. Dunque, ecco maturato il punteggio in fotocopia della gara d’andata. Quando almeno c’era stato un rigore fallito dal Genoa al minuto 97 ( parata di Suzuki su Cornet e senza bisogno che qualcuno scavasse il dischetto). Stavolta invece niente: sarebbe stato 0-0 anche se si fosse giocato fino a Pasqua. E quando al 90’ il quarto uomo ha esposto la lavagna luminosa che indicava un recupero di quattro minuti, la memoria è galoppata verso la scena in cui Nanni Moretti urlava: « No, in dibattito no! ».

Precisiamo subito: niente biscottifici. Anzi, per lunghi tratti le due squadre hanno provato a vincerla. Soprattutto il Genoa, che specie nel primo tempo ha tentato con convinzione e ha avuto buone opportunità. E anche il primo quarto d’ora della ripresa parmense è stato animato dalle migliori intenzioni: bastava poco, rispetto al nulla dei primi 45 minuti. Ma anche in quei frangenti, allo spettatore neutrale, pareva improbabile che la gara andasse verso un punteggio diverso da quello di partenza. Perché ci sono partite che dai calciatori vengono animate e altre che vivono di vita propria, con i ventidue in campo a fare da coreografia. Ieri al Tardini è stata una partita del secondo tipo. La perfezione dello 0-0 come principio filosofico, dentro un contorno di spalti dai vuoti sterminati come se ne vedrebbe in una gara di Serie D. In condizioni del genere, un gol sarebbe stato sabotaggio.

Per questo, alla fine, possono essere tutti contenti. Il Genoa perché mette un altro punto in classifica, rischiando poco e proseguendo il cammino verso la salvezza. La squadra di Daniele De Rossi ha un’identità e il temperamento che serve. Quanto al Parma di Carlos Cuesta, abituato a un andamento di alti e bassi con strappi nevrotici, non gli sarà parso vero poter realizzare uno 0-0 casalingo con piglio da pratica catastale. Una libidine complicata da spiegare, ma va bene così.