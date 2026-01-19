Dove vedere Cremonese-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

Cremonese-Verona, l'orario

Cremonese-Verona si disputerà oggi, lunedì 19 gennaio, alle ore 18:30 allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona.

Dove vedere Cremonese-Verona in diretta tv

Cremonese-Verona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cremonese-Verona, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. Partita visibile live grazie all'omonima applicazione mobile, fruibile su pc, smartphone e tablet, una volta sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Potrete seguire la webcronaca testuale della sfida di Cremona in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.