Dove vedere Cremonese-Verona in tv? Dazn o Sky, orario
L'Hellas Verona di Paolo Zanetti, alla disperata ricerca di punti salvezza, fa visita alla Cremonese di Davide Nicola, in occasione della sfida valevole per la 21esima giornata di Serie A. Riflettori puntati sull'esperienza di Jamie Vardy e sul talento di Giovane.
Cremonese-Verona, l'orario
Cremonese-Verona si disputerà oggi, lunedì 19 gennaio, alle ore 18:30 allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona.
Dove vedere Cremonese-Verona in diretta tv
Cremonese-Verona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cremonese-Verona, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. Partita visibile live grazie all'omonima applicazione mobile, fruibile su pc, smartphone e tablet, una volta sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Potrete seguire la webcronaca testuale della sfida di Cremona in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Nicola e Zanetti
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola (squalificato, in panchina Barone).
A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini, Faye, Folino, Zerbin, Lordkipanidze, Collocolo, Johnsen, Moumbagna, Vazquez.
Indisponibili: Sarmiento. Squalificati: Pezzella, Nicola (all.). Diffidati: Barbieri, Bondo.
H. VERONA (3-5-2): Montipò; Ebosse, Nelsson, Slotsager; Oyegoke, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti.
A disposizione: Perilli, Toniolo, Fallou, Lirola, Serdar, Harroui, Kastanos, Sarr, Mosquera, Isaac.
Squalificati: Nunez. Diffidati: Akpa-Akpro, Orban.
