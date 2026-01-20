Füllkrug, Malen e gli altri: se la crisi fa gol

Qual era il problema che accomunava una squadra (il Pisa) in lotta per la salvezza ad altre due (il Milan e la Roma) che lottano per la Champions? Banalmente il gol. Gilardino a Pisa aveva due centravanti, Meister al debutto in Serie A dopo le due reti segnate in Serie B l’anno scorso e Nzola che tornava in Italia dopo aver deluso a Lens e prima ancora a Firenze. Siccome ha deluso anche a Pisa, Gila lo ha rispedito al mittente. Gasperini era disperato, con Ferguson e Dovbyk quasi sempre in infermeria e quando andavano in campo sembravano pesci fuor d’acqua. Ha schierato perfino Baldanzi al centro dell’attacco. Infine Allegri, non potendo contare su un centravanti con sufficienti garanzie, ha tolto Leao dalla fascia e lo ha spostato in mezzo accanto a Pulisic. Tutte soluzioni precarie, a Pisa, Roma e Milan ci voleva ben altro. E infatti ben altro è arrivato in queste settimane e ora le soluzioni sono quelle che piacciono agli allenatori.

Füllkrug, Malen e Durosinmi

Füllkrug, Malen e Durosinmi sono sbarcati in Serie A e hanno lasciato subito il segno. Il tedesco è stato il primo a mettere piede in Italia, all’inizio del mese. Ultima partita a fine novembre col West Ham, dodici minuti alla fine. La prima da titolare col Milan a Firenze, l’11 gennaio. Poi si è infortunato ma non si è fermato e domenica sera, in una partita molto complicata, ha piazzato il colpo. Gol da centravanti vero, cross dal fondo di Saelemaekers, lui si stacca dalla marcatura e di testa porta i tre punti alla sua nuova squadra. Meglio ha fatto Malen. Due allenamenti a Trigoria, in campo dal primo minuto a Torino, primo gol annullato, secondo gol buono, dentro a una partita piena di spunti e con un’intesa immediata e spontanea con Dybala. In campo parlano lo stesso linguaggio, uno sa già dove trovare l’altro. Malen e Füllkrug arrivano dalla Premier, un campionato che fisicamente e atleticamente (e anche tecnicamente) sovrasta la Serie A e nei primi passi dei due centravanti questa differenza si nota. Durosinmi invece fino a pochi giorni fa giocava nel campionato della Repubblica Ceca. Nella prima parte di questa stagione, col Viktoria Plzen ha fatto 31 partite, coppe comprese, segnando 14 gol. Non proprio una scommessa visto che il Pisa lo ha pagato 11 milioni, l’acquisto più costoso della sua storia. Ma dopo solo un paio di allenamenti con un tecnico che in fatto di gol è piuttosto esperto, all’esordio in una partita dura contro l’Atalanta, gli è bastato un bel cross di Leris per girare di testa il pallone nella rete di Carnesecchi.

Tre veri attaccanti

Tre centravanti puri, se non possiamo ancora tradurli in tre problemi risolti quanto meno possiamo parlare di tre allenatori soddisfatti. E qui entriamo in un altro terreno, quello dei luoghi comuni. Ci vuole tempo per ambientarsi, i nuovi e soprattutto gli stranieri devono capire il calcio italiano, studiare e assorbire gli schemi degli allenatori e trovare l’intesa con i compagni. Se davvero è così, vuol dire che siamo di fronte a tre fenomeni. Füllkrug ha cominciato subito a giocare e ha segnato il primo gol italiano dopo 150 minuti; Malen ci ha messo due giorni e due allenamenti per giocare, fare gol e dare la vittoria alla Roma; Durosinmi ancora meno, è entrato al 22' del secondo tempo e ha colpito dopo venti minuti. Già, gli schemi. Contano, certo, ma sono come le canzoni, può essere anche “My Way” però se la canta uno stonato muore lì. Al contrario, un artista dalla voce incantevole renderà memorabile anche uno stornello.