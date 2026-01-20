Corriere dello Sport.it
martedì 20 gennaio 2026
Serie A, arrivano le decisioni del Giudice sportivo: chi salta la ventiduesima giornata 

Sono tre i giocatori, sospesi per una giornata, che non potranno prendere parte alle prossime partite del weekend poiché diffidati. Multate 5 squadre
1 min
TagsLazioGenoaBologna

A seguito delle decisioni prese dagli ufficiali di gara, durante la ventunesima giornata, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo sui calciatori che non potranno prendere parte alla prossima giornata di Serie A che si aprirà venerdì 22 gennaio.

Giudice Sportivo: Lazio senza Cataldi. Multe per Milan, Bologna e altre 3

La Lazio dovrà far a meno di Cataldi nella sfida esterna contro il Lecce. Bologna e Genoa invece si affronteranno entrambe con uno squalificato, rispettivamente Miranda ed Ostigard. Il giudice ha inoltre disposto multe a 5 squadre: Milan (10mila euro per aver ritardato l'inizio della gara di circa due minuti); Bologna e Lecce (5mila euro perché alcuni tifosi non hanno rispettato il minuto di silenzio in memoria di Commisso); Udinese ( 5mila euro per cori); Cagliari (3mila per lancio di oggetti da parte dei tifosi).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

