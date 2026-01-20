Serie A, arrivano le decisioni del Giudice sportivo: chi salta la ventiduesima giornata 

Giudice Sportivo: Lazio senza Cataldi. Multe per Milan, Bologna e altre 3

La Lazio dovrà far a meno di Cataldi nella sfida esterna contro il Lecce. Bologna e Genoa invece si affronteranno entrambe con uno squalificato, rispettivamente Miranda ed Ostigard. Il giudice ha inoltre disposto multe a 5 squadre: Milan (10mila euro per aver ritardato l'inizio della gara di circa due minuti); Bologna e Lecce (5mila euro perché alcuni tifosi non hanno rispettato il minuto di silenzio in memoria di Commisso); Udinese ( 5mila euro per cori); Cagliari (3mila per lancio di oggetti da parte dei tifosi).