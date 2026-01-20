Tonolini a Open Var: "Giusta la revoca del rigore a Miretti in Cagliari-Juve"

Nel consueto appuntamento del martedì su Dazn con Open Var, Mauro Tonolini, ex arbitro e oggi componente CAN, si focalizza sull'episodio che ha monopolizzato la 21esima giornata di Serie A: il calcio di rigore assegnato dall'arbitro Massa alla Juventus nel primo tempo della gara con il Cagliari all'Unipol Domus, poi revocato a seguito della revisione al monitor del direttore di gara. "La situazione da campo era complicata, ma è stata giusta la revisione e la revocazione del calcio di rigore. Si vede bene dalla revisione - spiega Tonolini durante il format di Dazn, Figc e Aia con la collaborazione della Lega Serie A - come Mazzitelli anticipi Miretti che poi calcia il giocatore del Cagliari, quindi è giusto togliere il rigore".