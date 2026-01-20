Corriere dello Sport.it
Tonolini a Open Var: "Giusta la revoca del rigore a Miretti in Cagliari-Juve"

Le parole dell'ex arbitro, oggi componente CAN, nel corso del format su Dazn: "Ecco perché ci è piaciuta la prova di Massa all'Unipol Domus"
2 min
Tagsopen varCagliari-JuveTonolini

Nel consueto appuntamento del martedì su Dazn con Open VarMauro Tonolini, ex arbitro e oggi componente CAN, si focalizza sull'episodio che ha monopolizzato la 21esima giornata di Serie A: il calcio di rigore assegnato dall'arbitro Massa alla Juventus nel primo tempo della gara con il Cagliari all'Unipol Domus, poi revocato a seguito della revisione al monitor del direttore di gara. "La situazione da campo era complicata, ma è stata giusta la revisione e la revocazione del calcio di rigore. Si vede bene dalla revisione - spiega Tonolini durante il format di Dazn, Figc e Aia con la collaborazione della Lega Serie A - come Mazzitelli anticipi Miretti che poi calcia il giocatore del Cagliari, quindi è giusto togliere il rigore".

Tonolini promuove Massa: "Ecco cosa ci è piaciuto, weekend molto positivo"

Il componente CAN promuove dunque la direzione di gara dell'arbitro della sezione di Imperia: "Ci è piaciuta anche la tranquillità con la quale è stata approcciata la revisione". Tonolini definisce "molto positivo" il weekend di Serie A appena concluso, poi dice la sua in merito alla possibilità che possa cambiare la regola del fuorigioco: "È una modifica che si sta studiando, qualora passasse agevolerebbe notevolmente la fase offensiva delle squadre".

