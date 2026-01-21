Designazioni Serie A: ecco chi arbitrerà Roma-Milan e Juve-Napoli

Archiviata la ventunesima giornata ed a poche ore dalla doppia sfida di Champions League, che vede la Juve di Spalletti affrontare il Benfica di Mourinho e l'Atalanta ospitare l'Atletico Bilbao, l'AIA ha reso noti i direttori di gara, con assistenti, Var e Avar che si occuperanno del prossimo turno di Serie A. La ventiduesima giornata si apre con l' Inter capolista, che affronta in casa il Pisa di Gilardino nell'anticipo di venerdì 23 gennaio alle ore 20:45 e spetterà a Marcenaro. Sabato alle 15:00, Como-Torino affiidata a Felicani e Fiorentina-Cagliari delle 18:00 a Guida. Mentre lo scontro delle 20:45 Lecce-Lazio a Chiffi da padova. Domenica 25, si apre con lo scontro diretto Sassuolo-Cremonese (12:30), rispettivamente 11° e 12°, arbitrata dal sardo Collu. Atalanta-Parma delle 15:00 è stata assegnata al fischietto della sezione di Macerata, Luca Sacchi. Genoa-Bologna, sempre alle 15:00 al campano Maresca. Lunedì 26 tocca ad Hellas Verona-Udinese chiudere alle 20:45 e se ne occuperà Manganiello.