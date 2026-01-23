Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 23 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
'Giornata della Memoria', la Lega di Serie A al fianco di Unar: l'iniziativa in tutti gli stadi© LAPRESSE

'Giornata della Memoria', la Lega di Serie A al fianco di Unar: l'iniziativa in tutti gli stadi

Una campagna di sensibilizzazione accompagnerà la 22ª giornata del massimo campionato: tutti i dettagli
3 min
TagsGiornata della MemoriaSerie Aunar

MILANO - Iniziativa congiunta da parte della Lega Calcio Serie A e di Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) che, in occasione della 'Giornata della Memoria' (ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio per ricordare la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico e di tutti i deportati nei campi di concentramento), rinnovano il proprio impegno congiunto attraverso una campagna di sensibilizzazione che accompagnerà la 22ª giornata della Serie A (in programma da oggi, venerdì 13 gennaio, a luned 16 gennaio).

'Giornata della Memoria', la campagna di Lega di Serie A e Unar

In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi un video dedicato alla 'Giornata della Memoria', mentre in televisione andrà in onda la grafica  'Noi Ricordiamo, ogni giorno. 27 gennaio - Giorno della Memoria' poco prima del fischio di inizio di ogni partita. Inoltre, sarà applicata la patch Unar sulle maglie "Keep Racism Out" indossate dalle bambine e dai bambini che accompagneranno in campo calciatori e arbitri durante il cerimoniale di gara. Previste grafiche televisive specifiche per i broadcaster esteri, in linea con i principi Uefa di solidarietà e diritti, a conferma della dimensione universale dei valori promossi dall'iniziativa. Prosegue così il percorso condiviso da Unar e Lega Calcio Serie A, da anni impegnati nella promozione di una cultura del rispetto e nel contrasto a ogni forma di razzismo, antisemitismo, xenofobia e discriminazione, anche attraverso il linguaggio e la responsabilità  sociale dello sport.

Le parole del presidente Simonelli

"Anche quest'anno Unar celebra la Giornata della Memoria insieme a Lega Calcio Serie A per ribadire quanto sia fondamentale tenere vivo il ricordo delle vittime dell'Olocausto e trasformare la memoria in un impegno quotidiano - dichiara Mattia Peradotto, direttore dell'Unar -. Parlare a milioni di persone attraverso il calcio significa rafforzare una coscienza collettiva fondata sul rispetto dei diritti umani e sulla dignità di ogni individuo". "La Giornata della Memoria rappresenta un momento imprescindibile di riflessione collettiva. La Lega Calcio Serie A si unisce al ricordo delle vittime dell'Olocausto e rinnova il proprio impegno nella promozione dei valori fondamentali della pace, del rispetto e dell'uguaglianza, dedicando anche quest'anno un turno di campionato alla campagna 'Noi Ricordiamo, ogni giorno', realizzata su tutti i campi della Serie A Enilive insieme a Unar - ha dichiarato Ezio Simonelli, presidente della Lega di Serie A -. Il passato deve essere un monito per il futuro soprattutto in questo momento storico che ci sta mostrando di nuovo preoccupanti episodi diffusi di antisemitismo: attraverso la forza comunicativa del calcio, capace di unire milioni di persone e di parlare direttamente alle nuove generazioni, vogliamo contribuire a mantenere viva la memoria di una delle più grandi tragedie dell'umanità, affinché l'odio e ogni forma di discriminazione non trovino mai più spazio nella nostra società".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

