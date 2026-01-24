Dove vedere Lecce-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Allo stadio "Via del Mare" si affrontano il Lecce di Eusebio Di Francesco e la Lazio di Maurizio Sarri, in occasione della sfida valevole per la 22esima giornata di Serie A . Salentini che navigano nella zona rossa della classifica, mentre i biancocelesti hanno necessità di continuare a risalire la china, pur dovendo fare i conti con le diverse cessioni eccellenti arrivate in questa sessione di mercato.

Lecce-Lazio, l'orario

Lecce-Lazio andrà in scena oggi, sabato 24 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio "Via del Mare".

Dove vedere Lecce-Lazio in diretta tv

Lecce-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecce-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della partita di Serie A su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.