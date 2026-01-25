Corriere dello Sport.it
domenica 25 gennaio 2026
Poker Atalanta al Parma: segna anche Raspadori, esulta Palladino© LAPRESSE

Poker Atalanta al Parma: segna anche Raspadori, esulta Palladino

Apre Scamacca e raddoppia De Roon, l'ex Napoli e Krstovic chiudono i giochi
3 min
TagsatalantaparmaSerie A

BERGAMO - L'Atalanta riscatta la sconfitta in Champions League contro l'Athletic Bilbao e il pareggio con il Pisa nell'ultima di campionato vincendo in casa contro il Parma con un rotondo 4-0. Una partita che non è mai stata in discussione: al 15' apre Scamacca su rigore, al 24' raddoppia De Roon. Il tris è dell'ultimo arrivato, Raspadori, al suo primo gol in nerazzurro, mentre il sigillo finale è di Krstovic. Può esultare Palladino che allunga in classifica sul Bologna, fermato dal Genoa, e si tiene in zona Europa. 

Poker Atalanta, segna anche Raspadori

Nel primo tempo c'è solo l'Atalanta in campo, eccetto un intervento di Carnesecchi in tuffo sul colpo di testa di Benedyczak. Dopo un quarto d'ora il guizzo di Zalewski in area di rigore costringe all'intervento fuori tempo di Britschgi, che sgambetta l'ex Roma: l'arbitro Sacchi fischia il penalty. Scamacca dal dischetto angola benissimo e non sbaglia, firmando l'1-0. Il Parma accusa il colpo e dopo nove minuti incassa il raddoppio: bellissima azione individuale di De Ketelaere sulla destra che poi vede e serve l'arrivo di De Roon, bravissimo nel calciare di prima sotto la traversa. Gran gol e 2-0 per l'Atalanta. Nella ripresa la squadra di Palladino gestisce, si difende (super parata di Carnesecchi su Pellegrino, entrato nel secondo tempo) e poi affonda al momento giusto: Krstovic ruba palla e regala a Raspadori la gioia del primo gol con l'Atalanta. Il sigillo finale, invece, è proprio di Krstovic che con una zampata raccoglie la respinta del portiere Corvi e insacca il 4-0.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atalanta-Parma

