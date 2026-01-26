Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Verona-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul Monday Night della ventiduesima giornata di Serie A: le probabili formazioni dei due allenatoei
TagsSerie AVeronaUdinese

Il Verona di Zanetti, ultimo in classifica, ospita l'Udinese di Runjaic nel Monday Night della ventiduesima giornata di Serie A per provare a rimanere aggrappato al treno salvezza.

Verona-Udinese, l'orario

Verona-Udinese è in programma oggi, lunedì 26 gennaio, alle ore 20:45 allo Stadio Bentegodi di Verona.

Dove vedere Verona-Udinese in diretta tv

Verona-Udinese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Verona-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò; Ebosse, Slotsager, Nelsson; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. Allenatore: Zanetti

A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 2 Oyegoke, 71 De Battisti, 70 Fallou, 36 Niasse, 73 Al-Musrati, 20 Kastanos, 21 Harroui, 41 Isaac, 90 Vermesan.

Indisponibili: Akpa-Akpro, Belghali, Bella-Kotchap, Frese, Mosquera, Valentini.

Squalificati: – Diffidati: Akpa-Akpro, Orban

UDINESE (4-4-1-1): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet, Zemura; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta; Davis. Allenatore: Runjaic

A disposizione: 1 Nunziante, 90 Sava, 93 Padelli, 2 Goglichidze, 31 Kristensen, 19 Ehizibue, 4 Lovric, 20 Arizala, 6 Zarraga, 29 Camara, 15 Bayo, 7 Gueye.

Indisponibili: Kamara, Piotrowski, Rui Modesto, Zaniolo, Buksa.

Squalificati: - Diffidati: Karlstrom

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Il Verona di Zanetti, ultimo in classifica, ospita l'Udinese di Runjaic nel Monday Night della ventiduesima giornata di Serie A per provare a rimanere aggrappato al treno salvezza.

Verona-Udinese, l'orario

Verona-Udinese è in programma oggi, lunedì 26 gennaio, alle ore 20:45 allo Stadio Bentegodi di Verona.

Dove vedere Verona-Udinese in diretta tv

Verona-Udinese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Verona-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, la classificaSerie A, il calendario
1
Dove vedere Verona-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS