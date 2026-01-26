Dove vedere Verona-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Verona-Udinese, l'orario

Verona-Udinese è in programma oggi, lunedì 26 gennaio, alle ore 20:45 allo Stadio Bentegodi di Verona.

Dove vedere Verona-Udinese in diretta tv

Verona-Udinese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Verona-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.