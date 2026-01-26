Dove vedere Verona-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario
Il Verona di Zanetti, ultimo in classifica, ospita l'Udinese di Runjaic nel Monday Night della ventiduesima giornata di Serie A per provare a rimanere aggrappato al treno salvezza.
Verona-Udinese, l'orario
Verona-Udinese è in programma oggi, lunedì 26 gennaio, alle ore 20:45 allo Stadio Bentegodi di Verona.
Dove vedere Verona-Udinese in diretta tv
Verona-Udinese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Verona-Udinese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
VERONA (3-5-2): Montipò; Ebosse, Slotsager, Nelsson; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. Allenatore: Zanetti
A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 2 Oyegoke, 71 De Battisti, 70 Fallou, 36 Niasse, 73 Al-Musrati, 20 Kastanos, 21 Harroui, 41 Isaac, 90 Vermesan.
Indisponibili: Akpa-Akpro, Belghali, Bella-Kotchap, Frese, Mosquera, Valentini.
Squalificati: – Diffidati: Akpa-Akpro, Orban
UDINESE (4-4-1-1): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet, Zemura; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta; Davis. Allenatore: Runjaic
A disposizione: 1 Nunziante, 90 Sava, 93 Padelli, 2 Goglichidze, 31 Kristensen, 19 Ehizibue, 4 Lovric, 20 Arizala, 6 Zarraga, 29 Camara, 15 Bayo, 7 Gueye.
Indisponibili: Kamara, Piotrowski, Rui Modesto, Zaniolo, Buksa.
Squalificati: - Diffidati: Karlstrom
