mercoledì 28 gennaio 2026
Serie A, gli arbitri del 22esimo turno: Zufferli per Lazio-Genoa. Udinese-Roma a Sacchi

Le designazioni per la prossima giornata di serie A, che sarà aperta dalla sfida tra i biancocelesti di Sarri e i rossoblù di De Rossi
3 min

Sono stati designati gli aribtri chiamati a dirigere la 22esima giornata di serie A. Lazio-Genoa, che aprirà le danze venerdì 30 gennaio alle ore 20:45, sarà diretta da Zufferlì. L'ultimo incrocio con i biancocelesti risale alla contestata trasferta di Parma dello scorso anno (gol annullato a Rovella dopo pochi minuti). La Roma, che giocherà invece lunedì sera ad Udine, sarà arbitrata da Sacchi, che ha diretto i giallorossi a Lecce in questa stagione (2-0 per gli uomini di Gasperini).

Gli arbitri della 22esima giornata

Lazio-Genoa (venerdì 30 gennaio, ore 20.45)

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: L.Rossi e Zingarelli

IV Ufficiale: Dionisi

VAR: Camplone

AVAR: Guida

Pisa-Sassuolo (sabato 31 gennaio, ore 15)

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Assistenti: Bahri e Di Gioia

IV Ufficiale: Marini

VAR: Paterna

AVAR: Guida

Napoli-Fiorentina (sabato 31 gennaio, ore 18)

Arbitro: La Penna di Roma 1

Assistenti: Lo Cicero e Bianchini

IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Nasca

AVAR: Aureliano

Cagliari-Verona (sabato 31 gennaio, ore 20.45)

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Assistenti: Perrotti e Zezza

IV Ufficiale: Doveri

VAR: Gariglio

AVAR: Chiffi

Torino-Lecce (domenica 1 febbraio, ore 12.30)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti: Baccini e Costanzo

IV Ufficiale: Marchetti

VAR: Aureliano

AVAR: Di Vuolo

Como-Atalanta (domenica 1 febbraio, ore 15)

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Assistenti: Imperiale e Ceccon

IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Chiffi

AVAR: Paterna

Cremonese-Inter (domenica 1 febbraio, ore 18)

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti: Peretti e Laudato

IV Ufficiale: Tremolada

VAR: Marini

AVAR: Fabbri

Parma-Juventus (domenica 1 febbraio, ore 20.45)

Arbitro: Fourneau di Roma

Assistenti: M.Rossi e Yoshikawa

IV Ufficiale: Collu

VAR: Maresca

AVAR: Gariglio

Udinese-Roma (lunedì 1 febbraio, ore 20.45)

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti: L. Dei Giudici e Moro

IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Ghersini

AVAR: Maresca

Bologna-Milan (martedì 2 febbraio, ore 20.45)

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Assistenti: C.Rossi e Cavallina

IV Ufficiale: Pezzuto

VAR: Mazzoleni

AVAR: Ghersini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

