Serie A, gli arbitri del 22esimo turno: Zufferli per Lazio-Genoa. Udinese-Roma a Sacchi
Sono stati designati gli aribtri chiamati a dirigere la 22esima giornata di serie A. Lazio-Genoa, che aprirà le danze venerdì 30 gennaio alle ore 20:45, sarà diretta da Zufferlì. L'ultimo incrocio con i biancocelesti risale alla contestata trasferta di Parma dello scorso anno (gol annullato a Rovella dopo pochi minuti). La Roma, che giocherà invece lunedì sera ad Udine, sarà arbitrata da Sacchi, che ha diretto i giallorossi a Lecce in questa stagione (2-0 per gli uomini di Gasperini).
Gli arbitri della 22esima giornata
Lazio-Genoa (venerdì 30 gennaio, ore 20.45)
Arbitro: Zufferli di Udine
Assistenti: L.Rossi e Zingarelli
IV Ufficiale: Dionisi
VAR: Camplone
AVAR: Guida
Pisa-Sassuolo (sabato 31 gennaio, ore 15)
Arbitro: Arena di Torre del Greco
Assistenti: Bahri e Di Gioia
IV Ufficiale: Marini
VAR: Paterna
AVAR: Guida
Napoli-Fiorentina (sabato 31 gennaio, ore 18)
Arbitro: La Penna di Roma 1
Assistenti: Lo Cicero e Bianchini
IV Ufficiale: Marcenaro
VAR: Nasca
AVAR: Aureliano
Cagliari-Verona (sabato 31 gennaio, ore 20.45)
Arbitro: Bonacina di Bergamo
Assistenti: Perrotti e Zezza
IV Ufficiale: Doveri
VAR: Gariglio
AVAR: Chiffi
Torino-Lecce (domenica 1 febbraio, ore 12.30)
Arbitro: Sozza di Seregno
Assistenti: Baccini e Costanzo
IV Ufficiale: Marchetti
VAR: Aureliano
AVAR: Di Vuolo
Como-Atalanta (domenica 1 febbraio, ore 15)
Arbitro: Pairetto di Nichelino
Assistenti: Imperiale e Ceccon
IV Ufficiale: Marinelli
VAR: Chiffi
AVAR: Paterna
Cremonese-Inter (domenica 1 febbraio, ore 18)
Arbitro: Massa di Imperia
Assistenti: Peretti e Laudato
IV Ufficiale: Tremolada
VAR: Marini
AVAR: Fabbri
Parma-Juventus (domenica 1 febbraio, ore 20.45)
Arbitro: Fourneau di Roma
Assistenti: M.Rossi e Yoshikawa
IV Ufficiale: Collu
VAR: Maresca
AVAR: Gariglio
Udinese-Roma (lunedì 1 febbraio, ore 20.45)
Arbitro: Sacchi di Macerata
Assistenti: L. Dei Giudici e Moro
IV Ufficiale: Ayroldi
VAR: Ghersini
AVAR: Maresca
Bologna-Milan (martedì 2 febbraio, ore 20.45)
Arbitro: Manganiello di Pinerolo
Assistenti: C.Rossi e Cavallina
IV Ufficiale: Pezzuto
VAR: Mazzoleni
AVAR: Ghersini