Serie A, gli arbitri del 22esimo turno: Zufferli per Lazio-Genoa. Udinese-Roma a Sacchi

Sono stati designati gli aribtri chiamati a dirigere la 22esima giornata di serie A. Lazio-Genoa, che aprirà le danze venerdì 30 gennaio alle ore 20:45, sarà diretta da Zufferlì. L'ultimo incrocio con i biancocelesti risale alla contestata trasferta di Parma dello scorso anno (gol annullato a Rovella dopo pochi minuti). La Roma, che giocherà invece lunedì sera ad Udine, sarà arbitrata da Sacchi, che ha diretto i giallorossi a Lecce in questa stagione (2-0 per gli uomini di Gasperini).