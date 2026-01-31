Berardi torna e fa volare il Sassuolo contro il Pisa: Grosso batte Gilardino  

Pisa e Sassuolo danno vita a una bella partita nella prima partita del sabato della Serie A: intensa, ricca di gol e colpi di scena. Il merito è soprattutto di Gilardino e Grosso, i due allenatori, che insieme hanno vinto il Mondiale del 2006 con l’Italia. E allora poteva essere solo un italiano a prendersi la scena oggi: Berardi. L’attaccante, al rientro dopo il lungo infortunio, torna subito al gol e mette la firma ovunque nel successo per 3-1 del Sassuolo, che trova la seconda vittoria di fila e sale a metà classifica insieme all’Udinese con 29 punti. Il Pisa, invece, non si muove dall’ultimo posto, fermo a quota 14 punti.

Pisa-Sassuolo 1-3: cronaca, tabellino e statistiche

Berardi show a Pisa

Il match si sblocca a metà primo tempo: scampato un pericolo sotto porta, riparte il contropiede degli ospiti, la palla finisce a Berardi che fa tutto da solo. L’attaccante, infatti, punta Angori, rientra sul destro e con il piede debole spara una fucilata vincente sul primo palo, 0-1. Forse Scuffet poteva fare qualcosa di più, ma il tiro era potentissimo. La bandiera del Sassuolo sfiora poi la doppietta due volte: l’occasione migliore capita alla mezz’ora, quando incrocia al volo il cross di Laurentié, che però si perde di poco sul fondo. Scuffet si supera murando Koné prima del riposo: istinto puro. Ma il portiere non può nulla quando Berardi si riaccende nel primo minuto di recupero e mette in mezzo un cross teso, ancora di destro, che Caracciolo trasforma in uno sfortunato autogol, 0-2.

Il secondo tempo

A inizio ripresa il Pisa si riorganizza con tre cambi e sembra una squadra diversa. Leris impensierisce Muric con una botta centrale al volo che viene parata in due tempi. Di seguito Aebischer accorcia le distanze con un tiro violento, imparabile, su assist di Durosinmi. I padroni di casa sfiorano il pareggio più volte: la palla migliore, però, viene salvata sulla linea da Idzes in spaccata. Nel momento migliore del Pisa, il Sassuolo cala il tris al 51’ e chiude la contesa: a segnare ci pensa Koné con rigore in movimento propiziato da Matic. Poi la squadra di Grosso gestisce il doppio vantaggio (anche se non mancano potenziali rigori e altre emozioni) e porta a casa il risultato pieno.