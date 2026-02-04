Arbitri, Juve-Lazio a Giuda e Mazzoleni al Var. Marcenaro per Roma-Cagliari

La 24ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 6 febbraio alle ore 20.45 con lo scontro salvezza Verona-Pisa , entrambe fresche di esonero dell'allenatore e rispettivamente con Sammarco - ad interim - e Hiljemark alla prima gara in panchina. Roma-Cagliari si giocherà lunedì 9 febbraio delle ore 20.45, mentre la chiusura effettiva del turno ci sarà il 18 febbraio con Milan-Como, rinviata a causa delle Olimpiadi Invernali che occuperanno anche San Siro tra i vari impianti. Per la gara che vede contro Allegri e Fabregas non è stata ancora diramata alcuna designazione.

Il big match della 24ª, tra Juce e Lazio va a Giuda

La sfida salvezza tra Verona e Pisa è stata assegnata a Doveri, mentre la prima sfida di sabato 7 febbraio è alle ore 18 tra Genoa e Napoli e spetta a Massa con Di Bello al Var. La seconda sfida di giornata Fiorentina-Torino delle 20.45 è stata assegnata al fischietto di Como, Colombo. La giornata di domenica si apre con Bologna-Parma alle 12.30 e la arbitrerà il sardo, Collu. Lecce-Udinese invece, alle ore 15 sarà diretta da Rapuano, mentre Sassuolo-Inter delle 18 da Chiffi. A chiudere la giornata di domenica, il big match tra Juventus e e Lazio, con Sarri che torna allo Stadium, diretta da Giuda con Mazzoleni al Var e Maresca Avar. Lunedì concludono Atalanta-Cremonese alle 18.30 con Piccinini e Roma-Cagliari alle 20.45 con il fischietto ligure della sezione di Genoa, Marcenaro.